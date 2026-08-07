Погодный кульбит в Курской области: аномальная жара резко сменится ливнями, грозами и градом

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
На смену изнуряющему зною в Курскую область идет резкое похолодание, которое принесет с собой опасные метеорологические явления. Синоптики ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» объявили штормовое предупреждение на грядущие выходные: регион накроют мощные ливни, локальный град и шквалистый ветер до 18 м/с. Жара, достигавшая на неделе отметки в +36 °С, стремительно отступит под натиском прохладного северо-западного циклона.
Суббота станет самым нестабильным и опасным днем недели в плане погодных условий. Регион окажется в зоне прохождения холодного атмосферного фронта.
По области ожидается облачная с прояснениями погода. Практически повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в сильные ливни. В отдельных районах области синоптики прогнозируют грозы и выпадение града.
Ветер сменит направление на северное и усилится до 7–12 м/с. Во время гроз возможны опасные шквалистые порывы до 15–18 м/с.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Ночью столбики термометров покажут +16...+21 °С. Днем, несмотря на осадки, воздух еще успеет прогреться до +26...+31 °С (на востоке области).
В областном центре в субботу также прогнозируется дождь с грозой. Ночью температура составит около +19...+21 °С, а днем остановится на комфортной отметке +26...+28 °С.
В воскресенье циклон начнет смещаться на восток, уступая место более спокойной, но прохладной погоде.
По области ожидается переменная облачность. Основной удар стихии останется позади: небольшие кратковременные дожди возможны лишь местами в ночные часы. Днем в воскресенье осадков в большинстве районов не предвидится.
Направление ветра останется северным, его скорость составит 5–10 м/с, без экстремальных порывов.
Начнется заметное поступление в регион прохладного воздуха. Ночью температура упадет до +12...+17 °С. Днем курян ждет идеальная освежающая погода — термометры покажут всего +23...+28 °С.
В Курске в воскресенье жителей города ждет преимущественно сухой, умеренно теплый день. Температура воздуха в дневные часы зафиксируется в районе +25...+26 °С.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Рекомендации МЧС для жителей Курской области
В связи с риском шквалистого ветра и града 8 августа, спасатели рекомендуют:
ограничить парковку автомобилей вблизи деревьев и хрупких рекламных щитов,
плотно закрывать окна и балконные двери при приближении грозового фронта,
избегать нахождения на открытой воде (на каяках, сапах, лодках) во время грозы.