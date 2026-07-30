КФХ «Янтарное»: «Погоду не заставишь, а комбайн – можно»

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В регионе с наступлением лета продолжается активная работа в поле. Аграрии занимаются уходными работами за посевами и готовятся к уборочной. Параллельно с оценкой культур идет финальная подготовка сельхозтехники — проверяют состояние, герметичность, наличие запчастей.

В КФХ «Янтарное» Золотухинского района Курской области к этой поре подходят с правилом: «Погоду не заставишь, а комбайн — можно». Здесь знают, что без надежной машины даже самый опытный агроном рискует не уложиться в сроки уборки. И на помощь сельхозпроизводителям всегда готова прийти компания Ростсельмаш.

Отец и сын: «Назад пути не было»

Глава хозяйства Александр Иванович Замыцкий в земледелии с 1992 года. Его отец был председателем колхоза, и мальчишкой он впитал запах солярки и свежей соломы. Окончил сельхозинститут в Курске — и, как шутит сам, выбор профессии был предопределен.

Сегодня у Александра Ивановича подрастает смена — 15-летний сын. Парень уже вовсю помогает отцу, разбирается в ремонте.

— Понимает: выбора у него нет, — строго, но с теплотой говорит Александр Замыцкий. — Так я ему и сказал. Хлеб — он тяжелый, но наш, родной.

В КФХ «Янтарное» — 2500 гектаров пашни. Сеют зерновые, сою, подсолнечник, кукурузу. Но самое сложное — не объем, а капризы погоды.

— Год на год не приходится, — делится глава хозяйства. — То в мае снег, то в июне засуха, что даже земля трескается, то ливни, что техника в грязи тонет. Предугадать невозможно. Труд агрария сегодня — это работа на пределе нервов: ты отвечаешь за урожай, за людей, а на небе — ни облачка, когда нужен дождь, или стена воды, когда нужна сухая погода.

Но Александр Замыцкий не сдается. Его оружие в этой битве — дисциплина и железные машины.

Мощные и умные машины

С компанией Ростсельмаш Александр Иванович знаком уже лет 30. Еще когда выпускали «ДОН». Сейчас в хозяйстве — четыре ACROS разных модификаций и TORUM 785. — Зерноуборочный комбайн ACROS устраивает и в плане «цена-качество» и работают надежно, — рассказывает Александр Замыцкий. — Главное, что на каждый из них приходится минимум по 500 га. И они справляются. Быстро.

Современный мощный ACROS 595 Plus помогает увеличивать производительность на 30%.

В этом году ключевая ставка сделана на модель ACROS 595 Plus. И здесь глава хозяйства оживляется.

— Садишься в кабину — тишина, кондиционер, как в машине бизнес-класса. И главное: все настройки теперь на мониторе. Жатку переставить? Пара кликов, и готово. Зерно не травмируется, чистота отличная.

Системы комфорта — это не роскошь, а способ сохранить силы механизатора. Ведь в страду люди работают часами. Шумоизоляция, охлажденная вода в отсеке и мощные светодиодные фары (когда работаешь ночами) — это реальная забота о здоровье работников.

Но самое ценное в новом ACROS 595 Plus — это его «мозги»: платформа РСМ Агротроник.

— Раньше все вручную. Сейчас комбайн сам подсказывает: здесь обороты упали, здесь забивается шнек, здесь кончается топливо, — объясняет Александр Иванович.

Он в любой момент может зайти в приложение и увидеть, где находится каждая машина, чем занята, сколько тонн намолотила и не пора ли менять ремни. Это уже не просто сельхозтехника. Это диспетчерский центр в кармане.

В хозяйстве также присматриваются к системе автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0. — Для нас это будущее. Когда техника сама едет по линии без пропусков и перекрытий — это не только экономия топлива. Это значит, что механизатор меньше устает и урожай соберем без потерь, — делится планами Александр Замыцкий.

Выбор за земледельцами

Почему в КФХ выбирают именно линейку ACROS? Прагматично. — Весь парк почти однородный. Запчасти одни, все взаимозаменяемо, - уточняет глава хозяйства. - И людей учить проще: сел за рычаги одного — управляйся со всеми. Это экономия ума. Но если что-то идет не по плану, на помощь приходит служба сервиса ООО «Агропромсервис». Ребята — молодцы. Приезжают по звонку в любое время.

Сегодня в КФХ «Янтарное» трудятся около 20 человек. И каждый знает, что от его работы зависит- будет ли хлеб на столе. Но даже самый лучший механизатор бессилен без современной сельхозтехники, которая не подведет в решающий момент. Как говорит Александр Иванович, с техникой Ростсельмаш в хозяйстве работают честно и на совесть. Если комбайн готов — значит, и год удастся.

Фото Агропромсервис

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