Мошенники используют новые схемы обмана курян

На попытках криминального заработка ловят пенсионерок и студентов Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Аферисты придумывают все новые схемы, чтобы выманить деньги у жителей Курской области. Как рассказали в полиции региона, организаторы преступных схем используют людей абсолютно разного возраста и социального статуса.

Вот лишь три показательных случая, произошедших в Курской области за последнее время:

Гастролер из Нижнего Новгорода

23-летний житель Нижегородской области целенаправленно приехал в Курск, чтобы работать «посыльным» у телефонных аферистов. Его первой жертвой стала 85-летняя местная жительница. Доверившись голосам в трубке, пенсионерка отдала парню 300 000 рублей под предлогом вымышленного «декларирования доходов».

Гастролер успел совершить серию аналогичных преступлений за несколько дней, после чего был задержан оперативниками.

Пенсионерка против пенсионерки

В Курчатове Курской области 75-летняя женщина лишилась почти полутора миллионов рублей. Деньги у нее из рук в руки забрала... 65-летняя жительница Сыктывкара. Пожилая женщина приехала в другой регион, так как сама стала жертвой обмана.

Мошенники убедили ее, что если она выполнит роль курьера и заберет деньги у курянки, то ей якобы «вернут» ее собственные украденные сбережения. Разумеется, денег никто не вернул. Осознание чудовищной нелогичности своих действий пришло к женщине только в кабинете следователя на допросе.

Студент на «подработке»

19-летний студент из Воронежской области решил быстро заработать и откликнулся на вакансию в популярном мессенджере. Кураторы обещали ему полную конспирацию, инструкции по безопасности и высокий процент от забранных сумм. Первым же делом он забрал более трех миллионов рублей у доверчивого пожилого мужчины из Курчатова.

Итог закономерен: оперативное задержание спустя несколько суток.

Иллюзия невиновности и миллионные долги

На допросах практически все задержанные курьеры озвучивают одну и ту же версию:

- Я не знал, что это криминал, мне просто велели забрать пакет и перевести деньги.

Однако работа курьером у мошенников — это всегда осознанный выбор. Невозможно поверить, что требование приехать к незнакомому пожилому человеку, забрать у него из рук миллионы рублей наличными и спешно перевести их через банкомат на чужие счета, оставляя себе процент, не вызывает никаких подозрений.

Помимо неминуемого уголовного срока, всех задержанных ждет еще одно. В каждом уголовном деле следствие в обязательном порядке решает вопрос о возложении обязанности по полному возмещению материального ущерба именно на курьеров как на полноценных участников преступной схемы. Речь идет о миллионных суммах, которые осужденным или их семьям придется выплачивать потерпевшим годами, отмечают в полиции региона.

Финал один — скамья подсудимых

- Если вмессенджерах вам предлагают легкую работу курьера — забирать наличные у неизвестных людей и переводить их на сторонние реквизиты — немедленно остановитесь! Это не подработка, не игра. Это прямой и самый короткий путь в колонию, - предупреждают правоохранители.- Никакая обещанная «конспирация», скорее всего, не спасет. Сэкономьте годы своей жизни и откажитесь от сомнительных предложений, какими бы заманчивыми ни казались легкие деньги.

Во всех описанных случаев курьеров мошенников задержали в один и тот же день.

В УМВД региона отметили, что задержаны все курьеры аферистов, забравшие деньги у курян в этом году. У оперативников наработан алгоритм действий, позволяющий в устанавливать пособников преступников, даже если те активно перемещаются по регионам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Курске 74-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, лишившись всех сбережений

Схема обмана началась со звонка «специалиста», который сообщил о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». Вскоре к разговору подключились «правоохранители»: они запугали женщину угрозой кражи банковских данных и переводом средств на зарубежные счета.

Под психологическим давлением пенсионерка раскрыла мошенникам информацию о своих накоплениях. Тогда преступники разыграли новую карту: заявили, что все деньги женщины якобы стали «фальшивыми» и не имеют гарантии подлинности даже на банковском счету. Чтобы «спасти» средства, женщину убедили снять их со счетов. Все это время злоумышленники оставались на связи, инструктируя жертву, как вести себя в банке и что отвечать сотрудникам.

Финалом спектакля стала передача наличных курьеру. Чтобы усыпить бдительность жертвы, мошенники использовали систему кодовых слов, которые продиктовали женщине заранее. Лишь отдав деньги, курянка осознала, что стала жертвой обмана. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: любые звонки с требованиями взять кредит, снять деньги или перевести их на «безопасные счета» — это работа мошенников. Правоохранительные органы никогда не проводят оперативные действия по телефону. При подобных звонках немедленно прекращайте разговор.