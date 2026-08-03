В Курске мошенница похитила крупную сумму у аграриев через фирму-однодневку

Фигурантка выбирала время, когда у сельхозпроизводителей шла посевная или сбор урожая и предлагала поставку запчастей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске завершено расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Перед судом предстанет 45-летняя ранее судимая женщина.

По версии следствия, она создала теневую схему с использованием подставного директора, чтобы цинично обманывать крупные сельскохозяйственные предприятия региона в период полевых работ.

Следователям удалось полностью доказать фиктивный характер работы созданной ею организации и заблокировать имущество обвиняемой для возмещения нанесенного ущерба.

Подставной директор и фирма-пустышка: как строилась схема

Криминальный план фигурантки был детально продуман и базировался на классических принципах создания фирм-однодневок:

Изначально обвиняемая по объявлению приобрела чужую, фактически недействующую коммерческую организацию.

На должность генерального директора женщина наняла малознакомую жительницу Курска. Чтобы обезопасить себя, она пообещала ей официальное трудоустройство и стабильные ежемесячные выплаты. Главным условием «работы» было полное невмешательство в дела компании — фиктивный директор не должна была вникать в документы и как-либо влиять на деятельность фирмы.

Официально оформив документы на подставное лицо, женщина начала лично обзванивать руководителей крупных агропредприятий. При этом она представлялась сотрудницей известной сторонней организации, к которой на самом деле не имела никакого отношения, чтобы быстро завоевать доверие контрагентов.

Орудовала в «горячий» сезон

Полицейские установили, что совершение преступлений тщательно планировалось по времени.

- Фигурантка целенаправленно выбирала периоды, когда у сельхозпроизводителей шла весенняя посевная кампания или сбор урожая. В это время любая поломка техники грозит предприятиям многомиллионными убытками из-за простоя, поэтому спрос на детали критически высок, - рассказали в полиции региона.

Женщина гарантировала аграриям, что именно ее организация способна обеспечить максимально быструю и бесперебойную доставку любых дефицитных комплектующих. Нуждаясь в срочных поставках запчастей для тракторов и комбайнов, руководители предприятий соглашались на сделку и переводили крупные суммы в качестве предоплаты.

Получив деньги на счета подконтрольной фирмы, обвиняемая сразу же присваивала их и тратила на личные нужды. Ни одно из взятых на себя обязательств по поставкам выполнено не было.

Семь миллионов ущерба и арест иномарок

В ходе следствия был проведен комплекс судебных экспертиз и финансовых исследований, которые подтвердили номинальный статус фирмы.

Проданного товара не существовало: в наличии у организации никогда не было запчастей, которые продавались по документам. Фиктивная деятельность: женщина, как считает следствие, не пыталась исполнить договоры. Логистический аудит показал, что фирма не заключала никаких соглашений с заводами-изготовителями или другими крупными поставщиками о закупке деталей.

Пострадавшими от незаконных действий признаны пять крупных сельскохозяйственных предприятий Курской области. Общая сумма причиненного им ущерба составила около семи миллионов рублей.

Для того чтобы обеспечить возмещение финансового ущерба пострадавшим аграрным предприятиям, следователи УМВД провели работу по выявлению активов обвиняемой. В результате на два ее легковых автомобиля общей стоимостью более 4 миллионов рублей наложен судебный арест.

До десяти лет колонии

На сегодняшний день расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») официально завершено. Женщине предъявлено обвинение. Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Согласно уголовному кодексу РФ, фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.