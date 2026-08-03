Аномальное пекло в Курске: как пережить 36-градусную жару без вреда для здоровья

С 11 до 16 часов медики не рекомендуют находиться на солнце Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение: с 5 по 7 августа 2026 года местами на территории Курской области ожидается сильная жара. Столбики термометров в эти дни поднимутся до экстремальных 35–36 °C.

Такие температурные показатели создают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут привести к тепловому удару. МЧС России по Курской области и медицинские специалисты подготовили детальный свод правил, который поможет перенести экстремальный зной в городе и на природе.

Рекомендации МЧС России в период зноя

В пиковые дни жары спасатели советуют полностью перестроить свой ежедневный график и соблюдать четыре золотых правила.

Ограничьте выходы на улицу. Без острой необходимости не покидайте кондиционируемые помещения. Перенесите поездки, тяжелые покупки и прогулки на раннее утро или поздний вечер.

Соблюдайте питьевой режим. Пейте больше чистой прохладной воды без газа. Исключите сладкую газировку, крепкий кофе и алкоголь — они стремительно обезвоживают организм.

Защищайте голову и тело. При выходе на солнце обязательно надевайте легкий головной убор (панаму, кепку, широкополую шляпу). Одежда должна быть свободной, из натуральных светлых тканей (хлопок, лен).

Проявите заботу о близких. Регулярно звоните пожилым родственникам, соседям и знакомым. Помогите им купить продукты и лекарства, чтобы им не пришлось выходить на улицу в самый пик зноя.

Правила безопасности при отдыхе у водоемов

Многие куряне в эти дни отправятся на реки Сейм и Тускарь. Чтобы отдых у воды не обернулся трагедией, строго соблюдайте рекомендации медиков и спасательных служб.

Опасные часы на солнце

Медики категорически не рекомендуют находиться на открытом солнце с 11:00 до 16:00. Это время максимальной активности ультрафиолета. Спрячьтесь в густой тени деревьев или под навесом. Обязательно используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30–50.

При выходе на солнце обязательно надевайте легкий головной убор Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выбор места для купания

Освежайтесь только на официально оборудованных пляжах города и области, где организовано дежурство профессиональных спасателей. На таких пляжах дно проверено водолазами, нет опасных коряг, сильного течения и водоворотов. Купание в «диких» местах при такой жаре смертельно опасно из-за риска судорог при резком перепаде температур.

Особый контроль за детьми

Дети в воде требуют ежесекундного внимания.

Не отводите взгляд: следите за детьми на пляже — как за своими, так и за чужими. Трагедия происходит бесшумно и за считанные секунды.

Ограничьте глубину: не позволяйте детям заходить глубоко в воду, даже если они умеют плавать или используют надувные нарукавники и круги.

Дозируйте время: не допускайте сильного переохлаждения ребенка в воде. Чередуйте купание с отдыхом в тени.

Как охладить дом без кондиционера

Если дома нет климатической техники, используйте простые физические методы снижения температуры.

В пиковые дни жары спасатели советуют полностью перестроить свой ежедневный график Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Дневная изоляция. Закрывайте окна, плотные шторы или жалюзи в 8–9 часов утра, пока воздух не прогрелся. Открывайте их настежь только после 21:00.

Эффект вентилятора. Поставьте перед работающим вентилятором широкую миску со льдом или замороженными бутылками воды. Это охладит циркулирующий воздух на 2–3 градуса.

Влажная уборка. Протирайте полы холодной водой дважды в день. Это снизит общую температуру в комнатах и повысит влажность.

При первых признаках теплового удара (головокружение, тошнота, частый пульс, темнота в глаза) немедленно перейдите в тень, приложите к голове влажный компресс и вызовите скорую помощь по телефону 103 или единому номеру экстренных служб 112.