Летний Курск 2026: гид по лучшим событиям, бесплатным концертам и уютным локациям с 3 по 7 августа

Курян ждут бесплатные концерты и мастер-классы Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главным событием будней станет музыкальный марафон под открытым небом на Театральной площади, где ежедневно будут проходить бесплатные живые выступления. Также в эти дни горожане и гости города могут посетить масштабное цирковое шоу, премьерные кинопоказы и уникальные исторические мемориалы Курска.

«Комсомолка» подготовила подробный путеводитель по ключевым мероприятиям и локациям на каждый день недели.

Ежедневные события и знаковые места

В течение всей недели — с 3 по 7 августа 2026 года — в городе доступны постоянные выставки, гастролирующие проекты и прогулочные зоны.

Музыкальный проект «Открытый рояль» (0+)

Гостей и жителей Курска приглашают совершить прогулку по главной улице города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда: Ежедневно с 3 по 7 августа, с 18:30 до 19:00.

Где: Театральная площадь (ул. Ленина).

Что будет: Бесплатные вечерние концерты классической и современной инструментальной музыки под открытым небом. На сцене выступят талантливые студенты Курского музыкального колледжа имени Г. В. Свиридова. С 3 по 7 августа здесь выступят студенты колледжа имени Свиридова: Владислава Стрелкова, Михаил Бочков, а также Анастасия Калуцкая и Гагик Загробян.

Музыкальные встречи на площади продолжатся 15 августа.

Важно: в случае проливного дождя или шквального ветра концерт переносят или отменяют.

Стоимость: Вход свободный.

Цирковое шоу «Дикая планета» (0+)

Когда: С 3 по 7 августа (уточняйте точное время дневных сеансов в кассах).

Где: Курский государственный цирк (ул. Александра Невского, 26).

Что будет: Большая гастрольная программа с участием титулованных акробатов, воздушных гимнастов, клоунов и редких дрессированных животных.

Стоимость: От 800 до 6 000 рублей.

Выставка «История Курского края» (6+)

Когда: Ежедневно, с 10:00 до 18:00.

Где: Курский областной краеведческий музей (ул. Луначарского, 6).

Что будет: Полноценная экспозиция, охватывающая периоды от каменного века до конца XVIII века. Доступны редкие археологические находки, оружие, старинные монеты и предметы быта курян.

Стоимость: От 150 рублей (доступно по «Пушкинской карте»).

Мастер-класс «Природа в деталях» (6+)

Где: центр народного творчества "Русь" (ул. Обоянская, 26)

Что будет: гости освоят несколько художественных практик, смогут научиться передавать красоту природы выжиганием по дереву, а также ловить изящество птиц с помощью пастели и создавать ажурные композиции в технике выпиливания лобзиком.

Стоимость: Бесплатно.

Полугора

На этой неделе продолжатся и мероприятия на Полугоре в ежедневном режиме. Здесь каждый найдет что-то по душе.

Для детей пройдут мастер-классы по изучению курского культурного наследия. Также ребят научат делать полезные предметы интерьера или аксессуары, раскрашивать, создавать бумажные модели и спортивные символы. Здесь будут показывать мультфильмы.

Для взрослых и молодежи организаторы подготовили интеллектуально-спортивные миксы, литературно-творческие программы и "открытый микрофон". В программе также — бесплатные показы художественных фильмов.

Зона фудкорта здесь работает все дни. Всех желающих ждут попкорн, сладкая вата, мороженое, десерты, а также кофе, роллы, наггетсы, картошка фри и бургеры. Перекусить можно во время просмотра фильма под открытым небом.

Начало мероприятий в 15.00.

Мероприятия проходят при условии отсутствия сигнала о ракетной опасности и опасности атаки БПЛА.

Музыкальный вечер недели

Завершение рабочей недели порадует красивым классическим событием. 7 августа в Курске пройдет концерт «Посвящение вальсу» (6+).

Когда: 7 августа в 18:00.

Где: Концертно-творческий центр им. М. С. Щепкина (ул. Дзержинского, 21).

Что будет: Праздничная музыкальная программа, посвященная одному из самых романтичных танцевальных жанров. Прозвучат знаменитые оркестровые и фортепианные вальсы европейских и русских композиторов XIX–XX веков.

Стоимость: 300 рублей (билеты доступны в кассах и онлайн).

Где отдохнуть на свежем воздухе?

Если вы хотите разбавить посещение мероприятий обычными прогулками, отправляйтесь в главные природные зоны Курска:

На этой неделе будет стоять жара - купальный сезон продолжается Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Парк «Новая Боевка» (река Тускарь). Пожалуй, это самая живая молодежная локация города. Здесь обустроены фуд-корты, гамаки среди деревьев, точки проката сапбордов и летние фотозоны. По вечерам часто устраивают спонтанные бесплатные кинопоказы на траве.

Центральная улица Ленина. Пешеходный променад от Красной площади до площади Перекальского. По пути можно рассмотреть архитектуру старого Курска, Главное управление Банка России, драмтеатр, а также сделать снимок у знаменитого двухметрового медного Памятника Курской антоновке.