Деньги придут раньше: Соцфонд изменил график августовских выплат и пенсий в Курской области

В августе курянам раньше срока поступит пенсия за 23 число и выплата по уходу за ребенком до полутора лет Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Региональное Отделение Социального фонда РФ скорректировало привычный график, так как некоторые единые дни выплат (8 и 23 августа) выпадают на субботу и воскресенье. По закону, если дата финансирования приходится на выходной день, денежные средства перечисляются на банковские карты граждан накануне — в ближайшую пятницу, сообщили в ведомстве.

График выплат пенсий и пособий в августе

Ниже представлен детальный календарь зачисления всех видов федеральной и региональной помощи на банковские карты национальной платежной системы «Мир».

3 августа пройдут следующие выплаты за июль:

единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;

пособия по беременности и родам;

ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет;

другие ежемесячные пособия по мерам соцподдержки (в том числе ЧАЭС).

5 августа куряне получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

7 августа придет пособие работающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.

10, 12, 20, 21 (за 23 число) августа зачислят пенсий через кредитные учреждения.

Важные особенности доставки для отдельных категорий граждан

Порядок выплат через почтовые отделения не меняется. Пособия и пенсии будут доставляться сотрудниками почты или выдаваться в кассах в строгом соответствии с ранее утвержденным и привычным графиком. Индивидуальную дату можно уточнить непосредственно в своем почтовом отделении.

Для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома в приграничье Курской области, установлен особый порядок. Перечисление пенсий на банковские счета будет произведено 10 августа. Если выплата оформлена через почту, то получить её можно начиная с 3 августа в любом действующем почтовом отделении на территории Курской области.

Кроме того, в августе произойдет индексация работающим пенсионерам. С 1 августа региональный Соцфонд проводит беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в прошлом году пенсионеров (прибавка начисляется автоматически).

Зачисление выплат на банковские карты производится Соцфондом в течение всего рабочего дня. Если СМС о пополнении баланса не пришло утром, средства поступят на счет до конца суток.

Куда обращаться за бесплатной консультацией?

Если у вас возникли вопросы по графику, задержке или размеру начислений, вы можете использовать официальные каналы связи.

Единый контакт-центр: Позвоните по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-00-01. Система работает в режиме 24/7, однако для соединения с региональным курским оператором необходимо звонить в будние дни с 09:00 до 18:00.

Официальные сообщества. Отделение Социального фонда по Курской области принимает обращения также граждан через личные сообщения в социальных сетях.