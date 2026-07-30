Деньги придут раньше: Соцфонд изменил график августовских выплат и пенсий в Курской области

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Региональное Отделение Социального фонда РФ скорректировало привычный график, так как некоторые единые дни выплат (8 и 23 августа) выпадают на субботу и воскресенье. По закону, если дата финансирования приходится на выходной день, денежные средства перечисляются на банковские карты граждан накануне — в ближайшую пятницу, сообщили в ведомстве.
Ниже представлен детальный календарь зачисления всех видов федеральной и региональной помощи на банковские карты национальной платежной системы «Мир».
3 августа пройдут следующие выплаты за июль:
единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;
пособия по беременности и родам;
ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет;
другие ежемесячные пособия по мерам соцподдержки (в том числе ЧАЭС).
5 августа куряне получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
7 августа придет пособие работающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.
10, 12, 20, 21 (за 23 число) августа зачислят пенсий через кредитные учреждения.
Порядок выплат через почтовые отделения не меняется. Пособия и пенсии будут доставляться сотрудниками почты или выдаваться в кассах в строгом соответствии с ранее утвержденным и привычным графиком. Индивидуальную дату можно уточнить непосредственно в своем почтовом отделении.
Для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома в приграничье Курской области, установлен особый порядок. Перечисление пенсий на банковские счета будет произведено 10 августа. Если выплата оформлена через почту, то получить её можно начиная с 3 августа в любом действующем почтовом отделении на территории Курской области.
Кроме того, в августе произойдет индексация работающим пенсионерам. С 1 августа региональный Соцфонд проводит беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в прошлом году пенсионеров (прибавка начисляется автоматически).
Зачисление выплат на банковские карты производится Соцфондом в течение всего рабочего дня. Если СМС о пополнении баланса не пришло утром, средства поступят на счет до конца суток.
Если у вас возникли вопросы по графику, задержке или размеру начислений, вы можете использовать официальные каналы связи.
Единый контакт-центр: Позвоните по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-00-01. Система работает в режиме 24/7, однако для соединения с региональным курским оператором необходимо звонить в будние дни с 09:00 до 18:00.
Официальные сообщества. Отделение Социального фонда по Курской области принимает обращения также граждан через личные сообщения в социальных сетях.