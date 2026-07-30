«Народный тренер» в Курске: гольф, фитнес, киокусинкай и йога

Бесплатные тренировки доступны до 19 сентября в разных точках области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вплоть до 19 сентября в Курске и районах области реализуется масштабный проект «Народный тренер». В его рамках каждый день в разных локациях проходят бесплатные занятия различными видами спорта — от волейбола и баскетбола до восточных единоборств и йоги. Занятия ведут профессиональные тренеры.

Жителей региона так пытаются привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Рассказываем, где и когда можно прийти на бесплатные тренировки.

Гольф —

ул. Ленина, 54, на месте губернского катка — с понедельника по среду с 16.00 до 18.00.

Хоккей (сухие тренировки) —

ул. Союзная, 26 , каток «Восток» - вторник, четверг и пятница с 14 до 15.00.

Шахматы —

парк имени 1 мая, шахматная беседка — четверг с 18.00 до 20.00, суббота с 15.00 до 17.00, воскресенье с 10.00 до 12.00.

Футбол —

ул. Мыльникова, 6, «умная» спортивная площадка — вторник и пяница с 17.00 до 18.00., суббота — с 11.00 до 12.00.

Футбол (в том числе спорт глухих) —

проспект Победы, спортплощадка возле ТЦ «Триумф» - вторник, четверг, суббота с 20.00 до 21.00.

Киокусинкай —

проспект Дериглазова, 37 — понедельник, среда, пятница с 16.50 до 17.50.

Волейбол -

проспект Дериглазова, 50, спортплощадка — вторник, четверг с 19.00 до 20.00, пятница с 10.00 до 11.00.

проспект Плевицкой, 11 — с понедельника по субботу с 17.30 до 18.30.

ул. Мирная, 5 — вторник, среда, четверг с 11.00 до 12.30.

спортзал КГУ, ул. Радищева, 33 - понедельник, среда, пятница с 19.30 до 21.00.

Волейбол (дети) —

спортзал КГУ, ул. Радищева, 33 - понедельник, среда, пятница с 18.00 до 19.30.

ОФП с элементами борьбы —

На тренировки приглашают желающих всех возрастов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

парк Боева Дача, спортплощадка «Северный десант» - понедельник, среда, пятница с 19.00 до 20.00., вторник, четверг, суббота с 18.00 до 19.00.

ОФП, подготовка к сдаче нормативов ГТО и многоборье —

стадион «Трудовыве резервы», ул. Ленина, 58 — понедельник, среда, пятница с 17.00 до 18.00, вторник, четверг с 18.00 до 19.00, пятница с 15.00 до 16.00.

ОФП, подготовка к сдаче нормативов ГТО —

ул. Республиканская 50б\1, спортплощадка СОШ 35 — понедельник, среда с 18.30 до 19.30, суббота с 14.00 до 15.00.

ул. Тускарная, 3а — понедельник, среда, пятница с 13.00 до 14.00.

ОФП —

проспект Победы, 36 — вторник, четверг, суббота с 11.00 до 12.00.

ул. Кирпиченко, 2, спортплощадка - понедельник, среда, пятница с 10.00 до 11.00.

ОФП, в том числе для людей с ОВЗ -

КГУ, гимнастический зал, ул. Радищева, 33 — вторник, четверг, суббота с 13.00 до 14.30.

ОФП, в том числе для людей с нарушением слуха —

лес на КЗТЗ, возле остановки общественного транспорта, ул. Комарова, 27 — вторник и пятница с 18.00 до 19.00.

ОФП и йога, в том числе для людей с нарушением слуха -

ул. Либкнехта, 21 (ВОГ) — среда с 18.00 до 19.00.

ОФП с элементами бокса —

проспект Клыкова, сквер Молодежный - понедельник, среда, пятница с 19.00 до 20.00.

ул. Интернациональная, 6в, спортплощадка возле ДСШ «Медведь» - понедельник, среда, пятница с 11.00 до 12.00.

ОФП с элементами ушу, ниндзюцу, Арнис —

ул. Союзная, сквер «Юность» - вторник, четверг, суббота с 09.00 до 10.00.

Легкая атлетика -

стадион «Трудовыве резервы», ул. Ленина, 58 - понедельник, среда, пятница с 18.00 до 19.00.

Боева дача, сбор возле баскетбольной площадки — понедельник, четверг, суббота с 09.00 до 10.00.

Куряне могут попробовать себя в разных видах спорта Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спортивная борьба -

стадион «Трудовые резервы», ул. Ленина, 58 — вторник, четверг с 17.00 до 18.00, суббота с 12.00 до 13.00.

Паркур -

стадион «Трудовые резервы», ул. Ленина, 58 - суббота с 12.00 до 13.30.

Воркаут

парк Пионеров, пл. Перекальского, 1 — четверг с 17.00 до 18.30, воскресенье с 13.00 до 14.30.

Фитнес —

ул. Мирная, 5 — понедельник, среда, четверг с 10.00 до 11.30.

Фиджитал (ритм-симулятор) —

ул. Хуторская, 12в, центр «Спектр» - понедельник, среда, пятница с 17.30 до 19.00.

Фиджитал (троеборье тактическое) -

ул. Хуторская, 12в, центр «Спектр» - вторник, четверг с 16.00 до 17.30, воскресенье с 11.00 до 12.30.

Тэг-регби —

проспект Дериглазова, 50, спортплощадка - понедельник, среда, пятница с 16.00 до 17.30.

Функциональный тренинг -

проспект Дериглазова, 50, спортплощадка - понедельник, среда, пятница с 14.00 до 15.00.

парк Героев, ул. Радищева - понедельник, среда, пятница с 14.00 до 15.00.

ул. Маркса, 59, Реформа Матрикс - понедельник, среда, пятница с 12.00 до 13.00.

Баскетбол —

проспект Клыкова, 65, баскетбольная площадка школы 58 - понедельник, среда, пятница с 12.00 до 13.00. с 10.00 до 11.30.

ул. Станционная, 6, стадион СОШ 36 — среда, пятница, суббота с 15.00 до 16.00.

ЗНАЙ!

Расписание бесплатных тренировок, которые проходят в районах Курской области, доступно на сайте Минспорта Курской области.

Свои вопросы можно также задать специалистам Минспорта региона по телефонам: +7 (4712) 70-27-17, +7 (4712) 70-25-87.