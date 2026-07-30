«Народный тренер» в Курске: гольф, фитнес, киокусинкай и йога

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Вплоть до 19 сентября в Курске и районах области реализуется масштабный проект «Народный тренер». В его рамках каждый день в разных локациях проходят бесплатные занятия различными видами спорта — от волейбола и баскетбола до восточных единоборств и йоги. Занятия ведут профессиональные тренеры.
Жителей региона так пытаются привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Рассказываем, где и когда можно прийти на бесплатные тренировки.
Гольф —
ул. Ленина, 54, на месте губернского катка — с понедельника по среду с 16.00 до 18.00.
Хоккей (сухие тренировки) —
ул. Союзная, 26 , каток «Восток» - вторник, четверг и пятница с 14 до 15.00.
Шахматы —
парк имени 1 мая, шахматная беседка — четверг с 18.00 до 20.00, суббота с 15.00 до 17.00, воскресенье с 10.00 до 12.00.
Футбол —
ул. Мыльникова, 6, «умная» спортивная площадка — вторник и пяница с 17.00 до 18.00., суббота — с 11.00 до 12.00.
Футбол (в том числе спорт глухих) —
проспект Победы, спортплощадка возле ТЦ «Триумф» - вторник, четверг, суббота с 20.00 до 21.00.
Киокусинкай —
проспект Дериглазова, 37 — понедельник, среда, пятница с 16.50 до 17.50.
Волейбол -
проспект Дериглазова, 50, спортплощадка — вторник, четверг с 19.00 до 20.00, пятница с 10.00 до 11.00.
проспект Плевицкой, 11 — с понедельника по субботу с 17.30 до 18.30.
ул. Мирная, 5 — вторник, среда, четверг с 11.00 до 12.30.
спортзал КГУ, ул. Радищева, 33 - понедельник, среда, пятница с 19.30 до 21.00.
Волейбол (дети) —
спортзал КГУ, ул. Радищева, 33 - понедельник, среда, пятница с 18.00 до 19.30.
ОФП с элементами борьбы —
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
парк Боева Дача, спортплощадка «Северный десант» - понедельник, среда, пятница с 19.00 до 20.00., вторник, четверг, суббота с 18.00 до 19.00.
ОФП, подготовка к сдаче нормативов ГТО и многоборье —
стадион «Трудовыве резервы», ул. Ленина, 58 — понедельник, среда, пятница с 17.00 до 18.00, вторник, четверг с 18.00 до 19.00, пятница с 15.00 до 16.00.
ОФП, подготовка к сдаче нормативов ГТО —
ул. Республиканская 50б\1, спортплощадка СОШ 35 — понедельник, среда с 18.30 до 19.30, суббота с 14.00 до 15.00.
ул. Тускарная, 3а — понедельник, среда, пятница с 13.00 до 14.00.
ОФП —
проспект Победы, 36 — вторник, четверг, суббота с 11.00 до 12.00.
ул. Кирпиченко, 2, спортплощадка - понедельник, среда, пятница с 10.00 до 11.00.
ОФП, в том числе для людей с ОВЗ -
КГУ, гимнастический зал, ул. Радищева, 33 — вторник, четверг, суббота с 13.00 до 14.30.
ОФП, в том числе для людей с нарушением слуха —
лес на КЗТЗ, возле остановки общественного транспорта, ул. Комарова, 27 — вторник и пятница с 18.00 до 19.00.
ОФП и йога, в том числе для людей с нарушением слуха -
ул. Либкнехта, 21 (ВОГ) — среда с 18.00 до 19.00.
ОФП с элементами бокса —
проспект Клыкова, сквер Молодежный - понедельник, среда, пятница с 19.00 до 20.00.
ул. Интернациональная, 6в, спортплощадка возле ДСШ «Медведь» - понедельник, среда, пятница с 11.00 до 12.00.
ОФП с элементами ушу, ниндзюцу, Арнис —
ул. Союзная, сквер «Юность» - вторник, четверг, суббота с 09.00 до 10.00.
Легкая атлетика -
стадион «Трудовыве резервы», ул. Ленина, 58 - понедельник, среда, пятница с 18.00 до 19.00.
Боева дача, сбор возле баскетбольной площадки — понедельник, четверг, суббота с 09.00 до 10.00.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Спортивная борьба -
стадион «Трудовые резервы», ул. Ленина, 58 — вторник, четверг с 17.00 до 18.00, суббота с 12.00 до 13.00.
Паркур -
стадион «Трудовые резервы», ул. Ленина, 58 - суббота с 12.00 до 13.30.
Воркаут
парк Пионеров, пл. Перекальского, 1 — четверг с 17.00 до 18.30, воскресенье с 13.00 до 14.30.
Фитнес —
ул. Мирная, 5 — понедельник, среда, четверг с 10.00 до 11.30.
Фиджитал (ритм-симулятор) —
ул. Хуторская, 12в, центр «Спектр» - понедельник, среда, пятница с 17.30 до 19.00.
Фиджитал (троеборье тактическое) -
ул. Хуторская, 12в, центр «Спектр» - вторник, четверг с 16.00 до 17.30, воскресенье с 11.00 до 12.30.
Тэг-регби —
проспект Дериглазова, 50, спортплощадка - понедельник, среда, пятница с 16.00 до 17.30.
Функциональный тренинг -
проспект Дериглазова, 50, спортплощадка - понедельник, среда, пятница с 14.00 до 15.00.
парк Героев, ул. Радищева - понедельник, среда, пятница с 14.00 до 15.00.
ул. Маркса, 59, Реформа Матрикс - понедельник, среда, пятница с 12.00 до 13.00.
Баскетбол —
проспект Клыкова, 65, баскетбольная площадка школы 58 - понедельник, среда, пятница с 12.00 до 13.00. с 10.00 до 11.30.
ул. Станционная, 6, стадион СОШ 36 — среда, пятница, суббота с 15.00 до 16.00.
Расписание бесплатных тренировок, которые проходят в районах Курской области, доступно на сайте Минспорта Курской области.
Свои вопросы можно также задать специалистам Минспорта региона по телефонам: +7 (4712) 70-27-17, +7 (4712) 70-25-87.