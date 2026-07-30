В Курске осудили 18-летних, расстрелявших остановку ради видео в сети

По счастливой случайности на остановке в момент обстрела никого не было Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На днях в Курске осудили двух 18-летних парней, которые в январе расстреляли из пневматики остановку общественного транспорта. По счастливой случайности в момент обстрела на остановке никого не было. Пострадало только само сооружение. Но инцидент вызвал волну возмущения.

Видео «геройского поступка» попало в Сеть.

Стрельба ради хайпа

Резонансное ЧП произошло еще в январе 2026 года. Компания молодых людей, в которой были двое подсудимых и две их подруги, каталась на автомобиле по Курску. После того как одну из девушек завезли домой, машина припарковалась напротив остановочного павильона «Полет» в Железнодорожном округе города.

Водитель автомобиля Никита достал из бардачка пневматический пистолет и предложил приятелю по имени Семен пострелять по стоящей у остановки бутылке. Первый выстрел в сторону павильона сделал Никита. Открыв окно автомобиля, он прицелился в бутылку, нажал на курок и разбил ее, а затем выстрелил в саму остановку, разбив каленое стекло.

Далее к обстрелу присоединился и приятель, сидевший на пассажирском сиденье Семен взял тот же пистолет и выстрелил в уцелевшее стекло остановочного павильона. Свои действия он параллельно снимал на камеру мобильного телефона.

Записанный ролик атаки на остановочный павильон Семен переслал девушке, которая впоследствии опубликовала запись в мессенджере. Видео быстро распространилось в социальных сетях, вызвало общественный резонанс и стало ключевой уликой для правоохранительных органов.

Ущерб помогла возместить мама

Экспертиза установила, что действия курян привели к порче муниципального имущества. Общая стоимость двух разбитых остановочных стекол составила 20 000 рублей. В ходе досудебного следствия с помощью родителей подсудимые полностью возместили материальный ущерб городскому комитету ЖКХ.

Как рассказали в мэрии, мама молодого человека, расстрелявшего остановку у магазина «Полет», перечислила около 30 тысяч рублей подрядчику, и тот восстановил стекла - рабочие выполнили заказ.

Павильон починили.

Грозило до трех лет в ИК

В суде парни раскаялись и признали, что совершили «глупость» из-за желания развлечься. В итоге суд квалифицировал действия курян по ч. 2 ст. 214 УК РФ (Вандализм, совершенный группой лиц). Максимальное наказание по этой статье - до трех лет колонии.

Мировой судья судебного участка № 4 Железнодорожного округа Курска вынес обвинительный приговор парням. Их признали виновными в вандализме, порче остановки общественного транспорта. Суд дал каждому из них по году ограничения свободы.

- На протяжении этого срока они обязаны соблюдать жесткие ограничения. Ежемесячно являться в специализированный государственный орган (УИИ), не выезжать из Курска без уведомления инспекции и не менять адрес проживания, - пояснили в суде.

На момент публикации приговор мирового судьи не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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