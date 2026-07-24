На выходных можно посетить несколько художественных выставок в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящие выходные, 25 и 26 июля 2026 года, порадуют жителей и гостей Курска насыщенной культурной программой. Городские площадки объединит масштабный проект «Курск-2026. Лето в городе». Горожан ждут яркие уличные фестивали, творческие мастер-классы, исторические экспозиции и традиционные спортивные забеги.

Культурная программа на Полугоре: фестивали и киномарафон

Центральной открытой площадкой уик-энда станет «Полугора» на улице Дзержинского. Организаторы подготовили двухдневный интерактивный блок для всей семьи.

На Полугоре пройдет киномарафон Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 25 июля, здесь пройдет фестиваль «Твори лето». В течение дня на площадке развернется масштабный творческий кластер. Гостей ждут открытые мастер-классы, зоны спидкубинга (скоростная сборка кубика Рубика) и ритм-симуляторы.

А в воскресенье, 26 июля, Полугора станет местом кино- и мультмарафона. День будет полностью посвящен визуальному искусству. С 15:00 стартует показ популярных отечественных мультфильмов для детей, а в 18:00 начнется вечерний кинопоказ под открытым небом для взрослой аудитории.

В случае объявления в регионе сигналов ракетной опасности или угрозы БПЛА, массовые мероприятия на открытой площадке «Полугоры» будут оперативно отменены для безопасности участников.

Традиционный утренний забег

Забег «5 верст» (5+) на Боевой даче пройдет в субботу в Курске.

Это спортивное событие выходных стартует в субботу, в 9:00. В парке им. 50-летия ВЛКСМ («Боева дача») пройдет еженедельный бесплатный дружеский старт на дистанцию пять километров. К участию приглашают как профессиональных бегунов, так и любителей здорового образа жизни любого возраста. Дистанцию можно преодолеть даже шагом.

Музейные экспозиции, выставки и экскурсии

Для любителей спокойного культурного досуга в закрытых залах города подготовлены исторические и художественные программы.

Выставка «Золото гуннов» (6+) проходит в Курском государственном музее археологии. Здесь можно увидеть уникальные ювелирные артефакты эпохи Великого переселения народов, обнаруженные в Фатежском районе.

Экспозиция «История Курского края» (6+) расположена в Курском областном краеведческом музее. Посетителей здесь ждет постоянная экспозиция в семи тематических залах. Она охватывает период от каменного века до конца XVIII столетия.

Экскурсия «Палаты бояр Ромодановских» (6+) - это исторический экскурс в одно из старейших сохранившихся гражданских зданий Курска середины XVIII века с погружением в быт петровской эпохи.

Посмотреть на "Крымские зарисовки"

В выставочном зале имени Казимира Малевича в Курске работает сейчас экспозиция «Екатерина Рудая / Марина Панина. Живопись. Графика» (0+).

В выставочном зале на Красной площади работает новая выставка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Это выставка картин молодых художниц, выпускниц курского худграфа. Свои полотна девушки до этого выставляли на всероссийских, межрегиональных и региональных экспозициях.

Выставка «Крымские зарисовки» (0+) работает в Центральной городской детской библиотеке. Это новая персональная экспозиция картин художницы Юлии Завьяловой. Здесь представлены колоритные южные пейзажи.