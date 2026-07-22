Комбинаты Металлоинвеста стали победителями отраслевого конкурса социальной эффективности

В 2025 году Металлоинвест запустил молодежную программу для сотрудников до 35 лет

Комбинаты Металлоинвеста стали победителями XXIII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности», итоги которого были подведены накануне Дня металлурга.

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева признан лучшим в номинации «Работа с молодежью», Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова - в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора», Лебединский ГОК – в номинации «Развитие персонала».

Победа предприятий отражает системную работу Металлоинвеста по созданию современных условий труда, развитию профессиональных компетенций сотрудников и поддержке молодых специалистов.

В 2025 году коллективными договорами были охвачены 100% работников компании, продолжилось развитие системы социального партнерства, совершенствовались программы социальной поддержки, профессионального обучения и карьерного роста.

В прошлом году Металлоинвест существенно укрепил корпоративную систему обучения: сотрудники суммарно прошли почти 357 тысяч дней обучения, среднее количество дней обучения на одного работника составило 12, а число внутренних тренеров выросло до 146. Компания также расширила сотрудничество с вузами и реализовала новые программы подготовки и адаптации молодых специалистов.

В 2025 году Металлоинвест запустил молодежную программу для сотрудников до 35 лет, продолжил развитие профориентационного проекта «Железные перспективы», открыл новые профильные классы в городах присутствия и расширил программы промышленного туризма, позволяющие школьникам и студентам познакомиться с современным производством и инженерными профессиями.

Отраслевой конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» ежегодно проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургическим профсоюзом России при поддержке Минпромторга России. Его цель – распространение лучших практик в сфере социального партнерства, развития персонала, охраны труда и социальной ответственности предприятий отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой.