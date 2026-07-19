Мошенники придумали новую ловушку для курских пенсионеров

Аферисты предлагают пожилым курянам "срочную путевку в санаторий" Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России (СФР) по Курской области предупреждает жителей Курской области о резком всплеске активности телефонных аферистов. Аферисты постоянно обновляют свои преступные схемы. Сейчас они активно используют новую опасную уловку, связанную со льготным отдыхом и социальными выплатами.

«Срочная путевка в санаторий»

Раньше мошенники чаще всего звонили под предлогом перерасчета стажа или записи на прием. Теперь они переключились на тему здоровья. Схема выглядит следующим образом.

Человеку звонит неизвестный, представляется сотрудником Соцфонда и сообщает «радостную новость». Якобы прямо сейчас появилась горящая, внеочередная путевка на санаторно-курортное лечение.

Чтобы «забронировать» путевку или подтвердить очередь, лжесотрудник просит выполнить простое действие.

От жертвы требуют продиктовать код, который прямо сейчас пришел в СМС-сообщении или мессенджере.

Запомните, этот код — ключ к вашему личному кабинету на портале Госуслуг или к мобильному банку. Как только вы его произнесете, мошенники получат доступ к вашим персональным данным, смогут оформить на вас кредиты или украсть деньги со счетов.

Другие популярные уловки аферистов

Помимо «санаторных» путевок, преступники часто используют еще два сценария:

«Сверка данных для пособий». Звонящий утверждает, что вам положена выплата или надбавка к пенсии, но нужно «актуализировать информацию» и назвать пароль от Госуслуг.

«Запись на прием в клиентскую службу». Под предлогом бронирования удобного времени у вас также пытаются выудить секретные коды из СМС.

На самом деле, сотрудники Социального фонда России никогда не звонят гражданам с требованиями назвать коды из СМС-сообщений или мессенджеров, продиктовать пароль от личного кабинета Госуслуг или сообщить пин-код или трехзначный код (CVV) с оборотной стороны банковской карты.

Если вам поступил подобный звонок, не вступайте в диалог. Сразу вешайте трубку. Любые сомнения трактуйте в пользу своей безопасности.

ЗНАЙ!

Все государственные услуги Соцфонда предоставляются строго в официальном порядке. Выплаты и льготы назначаются двумя способами. Проактивно — то есть автоматически, на основании тех данных, которые уже есть у ведомства (без участия гражданина) и по заявлению — которое гражданин подает самостоятельно через официальные каналы.

Если вам нужно подать заявление или получить личную консультацию с проверкой ваших персональных данных (ФИО, СНИЛС, паспорт, дата рождения), используйте только проверенные каналы.

Это можно сделать лично в клиентских службах Отделения СФР по Курской области или в любом офисе МФЦ или дистанционно через личный кабинет на официальном портале Госуслуг, а такжечерез интернет в электронной приемной на сайте СФР и по телефону, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный со всех телефонов РФ).

Для получения оперативной и справочной информации общего характера вы также можете обратиться в официальные аккаунты Отделения СФР по Курской области в социальных сетях.