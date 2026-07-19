Мошенники придумали новую ловушку для курских пенсионеров

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП
Отделение Социального фонда России (СФР) по Курской области предупреждает жителей Курской области о резком всплеске активности телефонных аферистов. Аферисты постоянно обновляют свои преступные схемы. Сейчас они активно используют новую опасную уловку, связанную со льготным отдыхом и социальными выплатами.
Раньше мошенники чаще всего звонили под предлогом перерасчета стажа или записи на прием. Теперь они переключились на тему здоровья. Схема выглядит следующим образом.
Человеку звонит неизвестный, представляется сотрудником Соцфонда и сообщает «радостную новость». Якобы прямо сейчас появилась горящая, внеочередная путевка на санаторно-курортное лечение.
Чтобы «забронировать» путевку или подтвердить очередь, лжесотрудник просит выполнить простое действие.
От жертвы требуют продиктовать код, который прямо сейчас пришел в СМС-сообщении или мессенджере.
Запомните, этот код — ключ к вашему личному кабинету на портале Госуслуг или к мобильному банку. Как только вы его произнесете, мошенники получат доступ к вашим персональным данным, смогут оформить на вас кредиты или украсть деньги со счетов.
Помимо «санаторных» путевок, преступники часто используют еще два сценария:
«Сверка данных для пособий». Звонящий утверждает, что вам положена выплата или надбавка к пенсии, но нужно «актуализировать информацию» и назвать пароль от Госуслуг.
«Запись на прием в клиентскую службу». Под предлогом бронирования удобного времени у вас также пытаются выудить секретные коды из СМС.
На самом деле, сотрудники Социального фонда России никогда не звонят гражданам с требованиями назвать коды из СМС-сообщений или мессенджеров, продиктовать пароль от личного кабинета Госуслуг или сообщить пин-код или трехзначный код (CVV) с оборотной стороны банковской карты.
Если вам поступил подобный звонок, не вступайте в диалог. Сразу вешайте трубку. Любые сомнения трактуйте в пользу своей безопасности.
Все государственные услуги Соцфонда предоставляются строго в официальном порядке. Выплаты и льготы назначаются двумя способами. Проактивно — то есть автоматически, на основании тех данных, которые уже есть у ведомства (без участия гражданина) и по заявлению — которое гражданин подает самостоятельно через официальные каналы.
Если вам нужно подать заявление или получить личную консультацию с проверкой ваших персональных данных (ФИО, СНИЛС, паспорт, дата рождения), используйте только проверенные каналы.
Это можно сделать лично в клиентских службах Отделения СФР по Курской области или в любом офисе МФЦ или дистанционно через личный кабинет на официальном портале Госуслуг, а такжечерез интернет в электронной приемной на сайте СФР и по телефону, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный со всех телефонов РФ).
Для получения оперативной и справочной информации общего характера вы также можете обратиться в официальные аккаунты Отделения СФР по Курской области в социальных сетях.