Фото: канал в MAX Александра Хинштейна

Курск, выходной день, воскресенье, раннее утро, обычный жилой район. Кто-то еще видит сны, кто-то уже проснулся, готовит завтрак, играет с детьми, собирается выгулять собаку... Именно этот момент выбрали для удара ВСУ. Атака украинских БПЛА на жилые дома в Курске 19 июля 2026 года началась рано утром, и целью были не военные объекты. Рассказываем все, что известно к этому часу.

Атака украинских БПЛА на жилые дома в Курске 19 июля 2026 года: что произошло

Об атаке украинских БПЛА на жилые дома в Курске 19 июля 2026 года сообщил около восьми утра губернатор Курской области Александр Хинштейн. Да, в этом приграничном регионе, увы, не спокойно, но к таким проявлениям вражеского цинизма привыкнуть не возможно. Утро, мирные люди спокойно спят или занимаются домашними делами. И тут - удар дронов, вражеские беспилотники целились в четыре многоэтажки на улицах Мыльникова и Дериглазова, а также на проспекте Победы.

В многоэтажке на Победе в результате атаки в одном из подъездов начался пожар в квартире. Известно об атаке и ее последствиях стало утром, но сами жители говорят, что слышали звуки взрывов еще ночью.

Атака украинских БПЛА на жилые дома в Курске 19 июля 2026 года: последствия

Увы при атаке украинских БПЛА на жилые дома в Курске 19 июля 2026 года не обошлось без повреждений. Так в доме на улице Мыльникова повреждены квартиры на трех верхних этажах одного из подъездов. В многоэтажке на улице Дериглазова в двух домах повреждены фасады, а на проспекте Победы в квартире начался пожар.

Также повреждения получили автомобили. После атаки часть людей остались на время без жилья. Сейчас в пострадавших домах работают оперативные службы, после окончания их деятельности власти проведут поквартирный обход.

- Всем собственникам пострадавшего имущества окажем помощь, отремонтируем поврежденные дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья, - отметил глава региона.

Атака украинских БПЛА на жилые дома в Курске 19 июля 2026 года: пострадавшие

На данный момент, как сообщает Александр Хинштейн, известно об одной пострадавшей. Женщина получила акубаротравму из-за взрывной волны (так медики называют травму внутренней части уха). Сейчас пострадавшей из-за атаки украинских БПЛА на жилые дома в Курске 19 июля 2026 года оказывают профессиональную помощь медики. При необходимости, пациентку госпитализируют.

Удар украинских БПЛА по автобусу и продуктовому магазину во Льгове Курской области

Также удар БПЛА пришелся по Льгову - еще одному городу в Курской области. Здесь БПЛА прилетел в автобус, продуктовый магазин и остановку. При этом пострадал водитель автобуса и мужчина, который был рядом с магазином. Сейчас из оказывают первую медицинскую помощь. Известно, что один из пострадавших - 40-летний гражданин республики Беларусь.