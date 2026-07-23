С 27 июля в Курске будут отключать свет

Под отключение частично попадут все районы города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за проведения плановых работ в электрических сетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» в Курске отключат свет на ряде улиц. Об этом сообщили в мэрии города.

Электроэнергии не будет на нескольких улицах города.

Так, в Центральном округе Курска, свет отключат с 28 по 30 июля, с 09:00 до 12:00 на улицах Аристарховой, д. 9-35, д.36-44, Зеленко, д. 35-40 и Володарского, д. 63А-81.

Телефон для справок: (4712) 34-98-20.

В Сеймском округе отключения запланированы на 27, 29, 31 июля с 09:00 до 16:00. В это время электроэнергии не будет на улицах:

Броневая, д.31-43

Третья Степная, д. 56-64

Аэроклубная, д. 27-45А, д. 22-42

Пятая Кислинская, д. 53-69.

А 28, 30 июля - с 09:00 до 16:00 на улицах

Кольцевая, д. 132-144/37

Первая Огородная, д. 1-35, д. 2-44

Вторая Огородная, д. 1-21, д. 4-22

Телефон для справок: (4712) 34-98-21.

В Железнодорожном округе подачу света ограничат 27 июля с 09:30 до 12:00 на улицах

Локомотивная, д. 9-33, д. 6-24,

Восточная, д. 9-45, д. 6-56,

Калинина, д. 1-7, д. 2-8.

А с 28 по 31 июля с 09:00 до 16:00 на улицах

8 Марта, д. 21-59, Цюрупы, д. 2-14, д. 1-15, Чапаева, д. 1-11, д. 2-2/1, Коммунальная, д. 14-20, д. 13-19 и Каширцева, д. 15-21.

Телефон для справок: (4712) 34-98-22.

Ранее КП сообщила, что в двух микрорайонах Курска отключат воду 23 июля.