Лето берет передышку: холодный фронт принесет в Курскую область грозы и комфортную прохладу

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В предстоящие выходные, 25 и 26 июля 2026 года, погода в Курской области претерпит изменения. Жаркие дни сменятся холодным атмосферным фронтом, который принесет долгожданную свежесть, кратковременные дожди и локальные грозы. Несмотря на осадки, климатические условия останутся комфортными для отдыха.
Атмосферное давление на выходных будет стабильное, в пределах 743–747 мм ртутного столба. Геомагнитный фон спокойный, сильных магнитных бурь не ожидается.
Синоптики ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» прогнозируют переменную облачность в этот день.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В ночное время осадков не ожидается. Однако в низинах и вблизи водоемов региона образуется рассеянный туман, ухудшающий видимость на дорогах. Минимальная температура составит +10…+15°C (в Курске — около +14°C).
Днем солнце будут периодически закрывать облака. Во второй половине дня активизируются конвективные процессы, из-за чего местами по области пройдут короткие грозовые дожди. Воздух прогреется до комфортных +23…+25°C в областном центре и до +26°C в южных районах области.
Ветер будет северной четверти, ночью слабый (3–8 метров в секунду), при грозах возможны порывы до 13 м/с.
В воскресенье влияние прохладной воздушной массы закрепится в регионе. Ночью температура останется в диапазоне +11…+16°C. Ветер стихнет, небо прояснится.
Днем в воскресенье установится умеренно теплая погода. Будет облачно с прояснениями. Плотный слой облаков снизит интенсивность прогрева, поэтому максимальные показатели дня ограничатся отметкой +21…+25°C. Вероятность кратковременных дождей по области сохраняется, но они будут носить исключительно локальный характер.
Влажность воздуха повысится до 70–78%, что создаст ощущение свежести после затяжной июльской жары.
Водителям: Будьте предельно внимательны на трассах в ночь на субботу и ранним утром 25 июля из-за тумана. Также помните о возможном резком ухудшении видимости и скользком дорожном покрытии во время локальных ливней.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Дачникам и отдыхающим: Субботний день отлично подойдет для работы в саду или прогулок, но, планируя длительное нахождение на открытом воздухе, держите при себе зонты на случай внезапной грозы.
Метеозависимым людям: Колебания температуры и прохождение атмосферного фронта могут вызвать легкое недомогание. Но в целом барометрическое давление останется стабильным, минимизируя риски сильных недомоганий.
Уже к началу следующей рабочей недели (27 июля) погода в регионе начнет быстро возвращаться к тридцатиградусным летним показателям.