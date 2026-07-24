Лето берет передышку: холодный фронт принесет в Курскую область грозы и комфортную прохладу

В регионе будет стоять комфортная летняя погода Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля 2026 года, погода в Курской области претерпит изменения. Жаркие дни сменятся холодным атмосферным фронтом, который принесет долгожданную свежесть, кратковременные дожди и локальные грозы. Несмотря на осадки, климатические условия останутся комфортными для отдыха.

Атмосферное давление на выходных будет стабильное, в пределах 743–747 мм ртутного столба. Геомагнитный фон спокойный, сильных магнитных бурь не ожидается.

Суббота, 25 июля: грозовой потенциал и утренние туманы

Синоптики ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» прогнозируют переменную облачность в этот день.

На выходных прогнозируют комфортное тепло в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночное время осадков не ожидается. Однако в низинах и вблизи водоемов региона образуется рассеянный туман, ухудшающий видимость на дорогах. Минимальная температура составит +10…+15°C (в Курске — около +14°C).

Днем солнце будут периодически закрывать облака. Во второй половине дня активизируются конвективные процессы, из-за чего местами по области пройдут короткие грозовые дожди. Воздух прогреется до комфортных +23…+25°C в областном центре и до +26°C в южных районах области.

Ветер будет северной четверти, ночью слабый (3–8 метров в секунду), при грозах возможны порывы до 13 м/с.

Воскресенье, 26 июля: стабилизация прохлады

В воскресенье влияние прохладной воздушной массы закрепится в регионе. Ночью температура останется в диапазоне +11…+16°C. Ветер стихнет, небо прояснится.

Днем в воскресенье установится умеренно теплая погода. Будет облачно с прояснениями. Плотный слой облаков снизит интенсивность прогрева, поэтому максимальные показатели дня ограничатся отметкой +21…+25°C. Вероятность кратковременных дождей по области сохраняется, но они будут носить исключительно локальный характер.

Влажность воздуха повысится до 70–78%, что создаст ощущение свежести после затяжной июльской жары.

Советы для жителей и гостей Курской области

Водителям: Будьте предельно внимательны на трассах в ночь на субботу и ранним утром 25 июля из-за тумана. Также помните о возможном резком ухудшении видимости и скользком дорожном покрытии во время локальных ливней.

Максимальна ятемпература в регионе на выходных составит +25 градусов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дачникам и отдыхающим: Субботний день отлично подойдет для работы в саду или прогулок, но, планируя длительное нахождение на открытом воздухе, держите при себе зонты на случай внезапной грозы.

Метеозависимым людям: Колебания температуры и прохождение атмосферного фронта могут вызвать легкое недомогание. Но в целом барометрическое давление останется стабильным, минимизируя риски сильных недомоганий.

Уже к началу следующей рабочей недели (27 июля) погода в регионе начнет быстро возвращаться к тридцатиградусным летним показателям.