"Больше часа никто не мог ни выйти, ни войти": В Курске домашний питбуль заблокировал вход в подъезд

Во дворе 12-этажки собралось больше полусотни человек, одного из них пес покусал, рассказали в полиции Фото: pexels.com.

ЧП произошло на днях в микрорайоне КЗТЗ Курска. Вход в подъезд дома двенадцатиэтажного дома 2/23 на улице Малышева больше часа был заблокирован домашним питбулем. Все это время бойцовский пес без намордника "охранял" вход и выход из многоэтажки - никто из жильцов не мог войти или выйти из подъезда, возле которого "дежурила" собака.

- В итоге во дворе МКД собралось более полусотни человек. Всех, кто пытался войти или выйти из подъезда дома, пес тут же атаковал. От его зубов пострадал, например, молодой человек, - рассказали в УМВД региона.

Чтобы освободить наконец проход в подъезд, жильцы вызвали на место происшествия вызвали сотрудников полиции и Росгвардии.

Стражам порядка удалось наконец разрешить ситуацию. Полицейские заметили, что бойцовский пес в ошейнике. Как выяснилось, у собаки есть хозяева и они его потеряли. Пока питбуля разыскивали, он самостоятельно вернулся домой и занялся "охраной".

Полиция же приступила к срочному поиску владельцев собаки. Удалось довольно быстро установить, что собака бойцовской породы принадлежит местной жительнице. Женщину нашли и привезли к подъезду, который взял под охрану ее пес. Она смогла успокоить питомца и затем отвела домой.

По словам хозяйки, питбуль убежал от нее во время прогулки. Пока она самостоятельно искала питомца, тот не давал возможности жильцам попасть домой.

- Произошедшее тщательно задокументировали. Скоро материал направим в администрацию Курска. Там его рассмотрят и накажут виновных административно, - пообещали в полиции.