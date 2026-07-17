В Черноземье открывается фотовыставка «Быть, как стебель, и быть, как сталь»

Основа экспозиции – более 40 фотографий, сделанных на Оскольском электрометаллургическом комбинате, Лебединском и Михайловском ГОКах

18 июля в Центре современного искусства «Быль» в Старом Осколе откроется выставка «Быть, как стебель, и быть, как сталь» (6+), посвящённая Дню металлурга. Проект объединяет фотографии сотрудников этой отрасли и производства с видеоинсталляциями, саунд-артом и пространственными художественными объектами. Продолжением экспозиции станут уличные фотовыставки на площади в Старом Осколе перед «Былью», а также в центре Железногорска и Губкина.

Выставка в ЦСИ «Быль» является частью проекта «Культурная афиша», который реализуется в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с Белгородской областью.

Название проекта отсылает к строкам Марины Цветаевой «Быть, как стебель, и быть, как сталь». Эта метафора стала смысловой основой выставки – размышлением о способности человека сохранять внутреннюю силу, профессиональную стойкость и

одновременно оставаться открытым чувствам.

Погружение в атмосферу реального производства обеспечит показ в выставочном зале редких видео с «живым» звуком из архивов Медиацентра.

Инсталляции представят современные художники Дан Субботкин и Елизавета Мамиловой, звуковое оформление – Ян Кремень. Основа экспозиции – более 40 фотографий, сделанных на Оскольском электрометаллургическом комбинате, Лебединском и Михайловском ГОКах. Архивные снимки объединены с современными работами индустриального фотографа Александра Мазурова и Владимира Авдеева.

- Нам хотелось уйти от привычной демонстрации промышленности через рекорды, объёмы и технологии. Эти фотографии позволяют увидеть то, что нечасто оказывается в центре внимания: взгляд, жест, свет, ритм. В них нет противопоставления человека и производства – наоборот, есть ощущение их внутреннего соответствия. Именно из таких деталей рождается поэзия повседневности, – говорит куратор выставки Ирина Муштатова.

В день открытия выставки, 18 июля, гостей ждёт показ индустриальной моды, диджей-сет и кураторские экскурсии. А в кинозале все желающие смогут посмотреть документальную кинотрилогию российского журналиста, телеведущего и режиссёра Антона Войцеховского: фильмы «Суперсталь» (6+), «Железные люди» (6+) и «Тяжёлый металл» (6+).

Экспозиция приурочена к 20-летию компании «Металлоинвест».