Подряд на метадоне: в Курске вынесли приговор паре «закладчиков»

Закладки пара прятала в покрышки Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске завершился судебный процесс над местными жителями, которые решили построить бизнес на торговле тяжелыми наркотиками. Промышленный районный суд Курска признал виновными безработного и его знакомую. Попытка заработать «легкие деньги» обернулась для криминального дуэта тюремными сроками и крупными штрафами.

«Легкий» старт с тяжелыми последствиями

Криминальная история началась осенью 2025 года. Оставшись без стабильного заработка, пара нашла опасный способ поправить финансовое положение. Через один из популярных мессенджеров женщина вышла на связь с анонимным оператором подпольного наркомаркета. Организаторы теневого бизнеса быстро одобрили кандидатуры курян, предложив стандартную ставку: по 500 рублей за каждый оборудованный тайник-закладку.

Вскоре куряне перешли к делу. Они забирали крупные оптовые партии метадона, привозили их в квартиру женщины на проспекте Ленинского Комсомола и превращали жилье в фасовочный цех. С помощью электронных весов пара раскладывала порошок по индивидуальным зип-пакетам.

Закладки прятали в покрышках

Конец «наркокарьере» наступил очень быстро, днем 26 ноября 2025 года. Наркокурьеры отправились на улицу Присеймскую для обустройства очередной серии тайников. Роли были четко распределены: мужчина прятал свертки в старых автомобильных покрышках, под досками и между деревьями, а его подруга фиксировала координаты на камеру смартфона для отчета перед куратором.

Пара успела разложить 12 свертков, не подозревая, что каждый их шаг фиксируют сотрудники полиции. За криминальным дуэтом уже велось оперативное наблюдение. Задержали пару с поличным в момент закладки очередного тайника.

Обыски: от весов до запасов конопли

В квартире курянки оперативники изъяли электронные весы, упаковочный материал и крупную партию готового к продаже метадона весом более 41 грамма.

Следователи также нагрянули домой к ее подельнику. Там, помимо привезенного из Москвы метадона, полицейские нашли более ста граммов высушенной конопли. По словам осужденного, этот каннабис он хранил для личного употребления.

В зале суда куряне полностью признали свою вину, надеясь на смягчение участи. Защита курянки делала ставку на то, что у нее есть шестилетний ребенок, рассчитывая на законную отсрочку исполнения наказания до достижения дочерью 14 лет (ч. 1 ст. 82 УК РФ).

Однако суд отказался сократить срок женщине, так как по версии следствия она почти не занималась ребенком. За воспитание девочки отвечали бабушка и дедушка.

Кроме того, как выяснилось, фасовка тяжелого наркотика метадона происходила в квартире, где жил ребенок. А находясь под домашним арестом во время следствия, курянка постоянно нарушала запреты. В апреле ее и вовсе объявили в розыск, задержали и перевели в СИЗО.

Дали реальные сроки

Суд признал обоих фигурантов виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Курянке дали пять лет лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовали на сто тысяч рублей. Ее знакомый с учетом дополнительного обвинения за хранение конопли по ч. 3 ст. 228 УК РФ получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей.

Пока вынесенный приговор еще не вступил в законную силу. Осужденные и их адвокаты имеют законное право обжаловать вердикт в вышестоящей судебной инстанции.