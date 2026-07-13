Анна Шульгина: о будущем бегового сообщества Курска

Фото: пресс-служба ВФЛА

Один из них должен появиться и в Курске.

Амбассадор проекта, руководитель АНО «Креативный центр молодежи», медиаменеджер и общественный деятель Анна Шульгина уверена, что новое пространство будет востребовано не только у опытных бегунов, но и у всех, кто хочет вести активный образ жизни. В интервью она рассказала, какие возможности откроет Беговой центр и почему он так важен для курян.

— Что лично для вас значит бег и почему вы решили стать амбассадором этого проекта?

— Бег для меня — это способ переключиться. Когда голова перегружена задачами, я выхожу бегать. А утренняя пробежка помогает настроиться на новый день. Когда я узнала о проекте беговых центров ВФЛА, сразу поняла: хочу, чтобы и в Курске у людей появилась «точка старта».

— Что из себя представляет Беговой центр?

— У нас в Курске Беговой центр появится на Боевке. Он будет представлять собой быстровозводимый, многофункциональный и круглогодичный объект. На территории центра, как планируется, будут проходить любительские старты, тренировки, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские спортивные мероприятия. Завершить строительство планируют в этом году.

Фото: пресс-служба ВФЛА

— Как сегодня развивается беговое сообщество в Курске?

— У нас уже есть активное беговое сообщество: люди собираются на пробежки по выходным, участвуют в стартах. Но пока всё это происходит стихийно. Хочешь пробежаться перед работой — беги по тротуару, а потом иди в офис в спортивной одежде. Хочешь оставить вещи — ищи, куда положить рюкзак.

Когда появляется подобное пространство, вокруг него собираются люди. Я вижу его как место, где беговое сообщество Курска может обрести свой дом — с утренними тренировками перед работой, стартами по выходным и людьми, которых узнаёшь в лицо.

— Как всесезонные площадки могут изменить культуру бега в Курске?

— Сейчас зимой бег превращается в подвиг. Из-за слякоти, льда и холода многие бросают тренировки. Круглогодичный центр поможет это изменить. Бег перестанет быть сезонным хобби и станет частью повседневной жизни.

— На кого нацелен Центр: новичков или опытных?

— На всех! Новички найдут здесь тренеров, поддержку и единомышленников. Опытные спортсмены получат возможность тренироваться, развиваться и готовиться к соревнованиям. А обычный человек, который просто хочет больше двигаться, поймет, что здесь ему всегда рады.

— Насколько важно место для знакомства с единомышленниками?

— Критически! Бег может быть одиноким, если ты бежишь один. Но когда рядом есть люди, которые так же, как и ты, встают в шесть утра ради пробежки, возникает настоящая связь. Я сама нашла подруг благодаря бегу. И Беговой центр даст возможность каждому найти людей, с которыми хочется и бежать, и жить.

— Что посоветуете тем, кто сомневается, стоит ли начать?

— Начните с прогулки, потом переходите на легкий бег. Не гонитесь за результатом и не сравнивайте себя с другими. Здесь никто не будет оценивать, сколько километров вы пробежали.

Самое главное — выйти из дома. Остальное приложится.