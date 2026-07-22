Куда сходить в Курске с 22 по 24 июля: выставки, матер-классы и бесплатные кинопоказы

На Полугоре на этой неделе бесплатно показывают мультфильмы Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в Курске пройдет ряд культурных мероприятий в рамках программы "Лето в городе". Они состоятся в разных точках Курска. Рассказываем, что интересного ждет курян на этой неделе.

22 июля

В 16:00 на Полугоре стартует Литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» (6+). Здесь пройдут мастер-классы, настольные игры, пятиминутные сессии по ритм-симулятору.

В 17:00 - «Летний парк чтения» (6+), площадь Рокоссовского;

В 17:00 - программа «Танцующий город» (6+) в КТЦ им. М.С. Щепкина.

23 июля

В 16:00 на Полугоре начнется познавательно- развлекательная программа «СоюзМультКвиз» (6+) с мастер-классами и играми.

В 16.00 - Литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» (5+) в сквере у ЦГБ им. Ф. А. Семенова;

В 16:00 - «Русь мастеровая» (5+), ЦНТ «Русь»;

В 17:00- Игровые программы «Аллея игр» (5+) в ГКЦ «Лира»;

В 18:00 - Концертная программа «Лиричные вечера» (5+), ГКЦ «Лира»;

24 июля

В 12:00 - Открытие персональной выставки курской художницы Юлии Завьяловой (0+) в Центральной городской детской библиотеке;

В 15:00 - Открытие выставки «ЕКАТЕРИНА РУДАЯ / МАРИНА ПАНИНА. ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА» (0+), выставочный зал им. К. Малевича;

В 16:00 - Досуговая программа «Марафон заботы» (6+), Полугора;

В 19:00 - программа «И час настал – крестилась Русь!» (6+), Сквер в 17-м Степном переулке;

25 июля на Полугоре пройдет Фестиваль «Твори лето» (0+).

Кроме того 22, 23, 24, 26 июля в 15.00 на Полугоре на улице Дзержинского транслируют мультфильмы, а в 18.00 идут кинопоказы.

Стоит учесть, что мероприятия проходят только при условии отсутствия сигнала о ракетной опасности и опасности БПЛА.