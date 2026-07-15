Выплаты за утраченные авто в Курской области: кто получит в первую очередь?

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Свыше 2,4 миллиарда рублей выделит Правительство РФ Курской области на компенсацию уничтоженных в результате регулярных налетов ВСУ автомобилей в Курской области. Об этом сообщили в Правиельстве региона.
Федеральный центр и руководство Курской области утвердили механизм финансовой помощи курянам, чей личный транспорт пострадал в ходе боевых действий. На закрытие этой проблемы направят 2, 4 миллиарда рублей.
По данным курских властей только в августе 2024 года в приграничье Курской области было повреждено или уничтожено свыше пяти тысяч машин.
Пока на компенсацию утраченного транспорта могут претендовать только собственники полностью уничтоженных авто, которые были прописаны до 6 августа 2024 года в девяти отселенных районах области.
По словам губернатора Александра Хинштейна, до текущего момента в российском законодательстве не было юридического механизма для подобных выплат. А региональная казна не могла потянуть такие расходы самостоятельно.
Вопрос сдвинулся с мертвой точки недавно. Федеральное финансирование позволит закрыть некоторые острые и застарелые проблемы жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, они должны получить компенсацию за утраченный личный транспорт.
В данный момент администрация Курской области готовит соглашение с Правительством РФ. Власти просят жителей набраться терпения — требуется время для юридического оформления всех процедур.
Как только нормативная база будет утверждена, администрация опубликует пошаговую памятку. В ней детально разъяснят, какие документы собирать, куда подавать заявления и в какие сроки придут деньги.
Утвержденный транш в 2,4 млрд рублей — это первый этап, сообщают курские власти. По словам губернатора Курской области, что власти не останавливаются на решении проблемы только девяти отселенных районов.
Сейчас в контакте с Москвой разрабатывается аналогичный механизм выплат для жителей других городов и районов Курской области, чей транспорт также пострадал от ударов ВСУ.