Выплаты за утраченные авто в Курской области: кто получит в первую очередь?

Пока рассчитывать на компенсацию может только часть автовладельцев Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свыше 2,4 миллиарда рублей выделит Правительство РФ Курской области на компенсацию уничтоженных в результате регулярных налетов ВСУ автомобилей в Курской области. Об этом сообщили в Правиельстве региона.

Федеральный центр и руководство Курской области утвердили механизм финансовой помощи курянам, чей личный транспорт пострадал в ходе боевых действий. На закрытие этой проблемы направят 2, 4 миллиарда рублей.

Кто получит компенсацию в первую очередь?

По данным курских властей только в августе 2024 года в приграничье Курской области было повреждено или уничтожено свыше пяти тысяч машин.

Пока на компенсацию утраченного транспорта могут претендовать только собственники полностью уничтоженных авто, которые были прописаны до 6 августа 2024 года в девяти отселенных районах области.

Почему решение вопроса затянулось на два года?

По словам губернатора Александра Хинштейна, до текущего момента в российском законодательстве не было юридического механизма для подобных выплат. А региональная казна не могла потянуть такие расходы самостоятельно.

Вопрос сдвинулся с мертвой точки недавно. Федеральное финансирование позволит закрыть некоторые острые и застарелые проблемы жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, они должны получить компенсацию за утраченный личный транспорт.

Что делать автовладельцам сейчас?

В данный момент администрация Курской области готовит соглашение с Правительством РФ. Власти просят жителей набраться терпения — требуется время для юридического оформления всех процедур.

Как только нормативная база будет утверждена, администрация опубликует пошаговую памятку. В ней детально разъяснят, какие документы собирать, куда подавать заявления и в какие сроки придут деньги.

Будут ли выплаты остальным пострадавшим районам?

Утвержденный транш в 2,4 млрд рублей — это первый этап, сообщают курские власти. По словам губернатора Курской области, что власти не останавливаются на решении проблемы только девяти отселенных районов.

Сейчас в контакте с Москвой разрабатывается аналогичный механизм выплат для жителей других городов и районов Курской области, чей транспорт также пострадал от ударов ВСУ.