Работы курского художника хранятся в коллекциях Европы и США Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

До 21 июля в курском выставочном зале можно еще посмотреть выставку работ художника Игоря Торшенко «Радость» и ощутить ту самую важную человеческую эмоцию. В рамках экспозиции Игорь провел целый культурный экскурс для любителей искусства с живыми концертами (художник играет на флейте и поющих чашах), лекциями и мастер-классами.

Мальчик из Износково, который мечтал стать летчиком, физиком, ученым, артистом

В выставочном зале имени Малевича в Курске прошел концерт Игоря Торшенко

Свое искусство курский живописец называет дивно - Дивья-экспрессионизм. Для несведущих - «Дивья» в переводе с санскрита означает «божественный» или «небесный».

О том, что это такое, Игорь Торшенко рассказал «КП».

Художник родом из небольшого приграничного села Износково, что недалеко от районного центра Рыльск Курской области, как принято сейчас говорить, из приграничья. Правда, увлечение живописью помогло ему преодолеть «границы» - работы курянина сегодня известны далеко за рубежом, многие из них хранятся в коллекциях европейских Музеев современного искусства.

По словам художника, в живопись его направил отец, который работал фрезеровщиком на местном заводе.

Живописью Игорь увлекся с детства, школьником ходил в изостудию в Рыльске. Но уж никак не думал, что станет профессиональным художником.

- Мечтал быть космонавтом, летчиком, физиком, ученым, артистом, да кем только не мечтал… - говорит Игорь. - Раньше, в школе, я не понимал ни Пикассо, ни импрессионистов. Мне нравились картины Серова, Репина. А этот авангард не нравился. Я рисовал очень много с натуры этюдов, пейзажей. Однажды отец сказал: «Нарисуешь вот эту девушку, я тебе рубль дам». Я нарисовал, и так заработал свои первые деньги.

Как-то отец привел Игоря к себе на завод и познакомил с настоящим художником-оформителем, который там трудился.

- Мне понравилась эта художественная атмосфера, таинственная атмосфера искусства. А отец мне говорит: «Учись на художника - будешь в теплом месте работать!». Затем в изостудии посоветовали поехать в Курск поступать на худграф. Сам-то я планировал в Железногорск поступать, но не поступил, поступил в Курске.

«Некоторые преподаватели говорили: «Это такая мерзость!»

- Что вас привело к Дивья-экспрессионизму?

- Я перерисовал весь реализм и мне стало неинтересно. Чувствую, смотришь на природу и красок не хватает, все зеленое. То дом отодвину, то деревья. В конце концов меня познакомили с импрессионистами на худграфе. Вера Ивановна Пронина говорит: "Смотри, это другое искусство!"

- Значит, на худграфе вас «нехорошему» научили?

- Ну почему нехорошему?! Было время в СССР, когда за импрессионизм в тюрьму сажали. Мне нравились картины Анатолия Ольховикова, авангардиста курского. Он ничего из своих работ не показывал в то время, боялся, что выгонят из Союза художников. До смерти своей ни одну свою картину не выставил здесь, в выставочном зале. В то время были гонения.

На мои первые работы на худграфе некоторые преподаватели говорили: «Это такая мерзость!».

Приходите увидеть "Радость" Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Моя картина лежала на худграфе вместо половой тряпки»

- Как-то я прихожу на занятия, а моя картина лежит вместо половой тряпки на худграфе. Студенты заходят, преподаватели, и ноги об нее вытирают - специально против меня вели травлю, что я авангардист дурацкий, - вспоминает студенческие годы художник.

В сердцах тогдашний студент курского худграфа пришел к своему наставнику Анатолию Ольховикому, и рассказал про эту «тряпку», в которую превратили его картину:

- Говорю: «Я бы их всех поубивал!». А он засмеялся, и отвечает: «Не волнуйся, тебе надо к этому привыкнуть. Я поэтому никому ничего не рассказываю и в душу к себе не пускаю».

И все же на курском худграфе 80-х некоторым преподавателям картины молодого художника Торшенко нравились. Игоря поддерживали художники Вера Пронина, Борис Чиликин, Владислав Мартынеко:

- Чиликин говорил: «Ну это еще так надо уметь замешать!»

В рамках выставки Игорь провел серию бесплатных концертов, мастер-классов и лекций Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

От Бохума до Аляски

- На худграфе на последнем курсе я днем учился, а ночами рисовал. Как-то повез свои картины на Арбат. Стал там, и тут дождь пошел. Денег нет. Думаю, вот те на. Вдруг подходит человек один, говорит: «Сколько хочешь?». Я говорю: «500 рублей!» А он мне: «Пошли со мной». Он-то и познакомил меня с Сергеем Поповым, человеком, который организовал первый в России кооператив по продаже картин на Запад.

Заключил со мной контракт, платил ежемесячно стипендию 400 рублей и покупал у меня картины недорого.

Так Игорь Торшенко «прорубил» своему творчеству «окно в Европу». Сегодня полотна курянина экспонируются в Австрии, Германии, Чехии, США. Картины художника продают на различных аукционах. Работы Игоря Торшенко хранятся в Музеях современного искусства Вены (Австрия), Крумлова (Чехия), а также Пассау, Бохума (Германия) и даже на «самом краю мира» - в Музее искусства на Аляске в городе Анкоридж (США).

Посмотреть выставку «Радость» сегодня можно и в Курске до 21 июля.