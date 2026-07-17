Азорский антициклон наносит визит: какая погода будет на выходных в Курской области

В воскресенье в регион вернется июльская жара Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области с 17 по 19 июля 2026 года ожидается комфортная, сухая и постепенно теплеющая летняя погода. После затяжных грозовых дождей инициативу в регионе полностью перехватил мощный азорский антициклон. Он обеспечит курянам идеальные условия для загородного отдыха, прогулок и дачных забот.

17 июля, пятница: Эквáтор лета с прохладным дыханием

Дневная температура в последний рабочий день этой недели составит +19…+24 °C по области, в Курске будет чуть прохладнее - около +20…+22 °C. Осадки в этот день маловероятны, будет без существенных дождей. А вот ветер по прогнозу будет северный, довольно ощутимый, 9–14 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Пятница станет самым прохладным днем уик-энда из-за северных воздушных потоков, но солнце будет регулярно выглядывать из-за облаков.

18 июля, суббота: Идеальный баланс для прогулок

В субботу дневная температура повысится до +20…+25 °C, а в Курске будет около +22…+24 °C. Однако ночью 18 июля в Курской области будет всего около +8…+13 °C. Зато осадков снова нет в прогнозе.

На выходных в регионе будет стоять комфортная летняя погода Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ветер в этот день ослабнет и сменится на более тихий северный.

В Курской области сохранится переменная облачность. День порадует мягким, не изнуряющим теплом, которое отлично подойдет для физической активности на свежем воздухе.

19 июля, воскресенье: Настоящий июльский зной

В последний выходной этой недели дневная температура разгонится до +24…+28 °C. Ночная температура составит +11…+14 °C. В регионе по-прежнему будет сухо и без осадков. В воскресенье в регионе будет царить полный штиль или едва заметный северо-западный ветерок.

А небо будет ясное и солнечное. Антициклон прогреет воздушные массы, возвращая в Соловьиный край полноценную июльскую жару. Воскресенье станет лучшим временем для пляжного отдыха.

Планируйте поездки на природу

Пользуйтесь солнцезащитными кремами в воскресенье — УФ-индекс поднимется до средних и высоких значений.

Планируйте поездки на природу, так как это один из самых стабильных и сухих периодов за весь июль.

Одевайтесь многослойно для утренних прогулок в пятницу и субботу — ночи и рассветы будут бодрящими и прохладными.

КСТАТИ

Температура воды в реках Курской области на этих выходных составит в среднем +18…+21 °C. Вода немного холодновата после недавней прохладной недели, но вполне пригодна для купания, особенно на фоне воскресного потепления.

Ситуация на основных водоемах региона

Река Сейм: Самая теплая вода традиционно фиксируется здесь. Сейчас она прогрелась до +20…+21 °C. Песчаные мели хорошо прогреваются солнцем.

Река Тускарь: Вода здесь более бодрящая и держится на отметке +18…+19 °C из-за особенностей течения и подземных ключей.

Курское водохранилище («Курское море»): В стоячей воде температура распределяется равномерно и составляет около +20 °C, а на мелководье к вечеру воскресенья может достичь +22 °C.

Вода в Сейме будет самой теплой Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Динамика на выходных

В пятницу и субботу вода покажется бодрящей из-за прохладного северного ветра. Купание будет комфортным в основном в защищенных от ветра местах.

В воскресенье из-за жары до +28 °C и штиля водные процедуры станут максимально приятными. Вода у берегов начнет активно прогреваться.