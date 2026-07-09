Кировский театр кукол выступил в Курской и Белгородской областях

На сцене на равных выступают живые актеры и их коллеги – куклы Фото: предоставлено пресс-службой.

В Старом Осколе, Губкине и Железногорске прошли гастроли Кировского государственного театра кукол имени Анатолия Афанасьева – одного из старейших в России. Коллектив представил два спектакля: «Иван-царевич и Серый волк» (0+) и «Уличный кот по имени Боб» (6+).

В прошлом году кировские кукольники привозили в регионы музыкальный спектакль с песнями Цоя. В этот раз они представили две семейные постановки, рассчитанные на зрителей разных возрастов.

«Для нас как для деятелей культуры безгранично приятно видеть социально-ориентированный бизнес, который заботится о жителях регионов, – отметила директор театра, заслуженная артистка России Елена Одинцова. – Проект «Культурная афиша» – одна из лучших инициатив, поддерживающих культуру. Мы специально отобрали спектакли, которые помогают зрителям немного отвлечься, поверить в свою мечту и в то, что всё можно преодолеть».

На сцене на равных выступают живые актёры и их коллеги – куклы. Такой тандем позволяет познакомить маленьких зрителей с большой сценой, а взрослых мысленно возвращает в детство, где любимые игрушки были главными героями выдуманных приключений.

Спектакль «Иван-царевич и Серый волк» создан по мотивам русской сказки в стихотворном переложении Василия Жуковского. Минималистичные декорации позволяют сосредоточиться на сюжете и взаимодействии персонажей.

В основе второго спектакля – реальная история лондонского музыканта Джеймса Боуэна и бездомного рыжего кота Боба. Артисты отправили сценарий самому Джеймсу, и тот удивился и поблагодарил: книг и фильмов об их дружбе уже выходило немало, а спектакля ещё не было. Постановка – о вере в добро, обретении ценностей и ответственности друг за друга.

«Театр – это живой организм, которому нужно постоянное движение, чтобы не было застоя в творчестве, – поделилась заместитель директора театра Елена Павлова. – Гастроли – важная часть нашей жизни, хотя и затратная. Поэтому радостно, что есть такие проекты, как «Культурная афиша», которые помогают делиться творчеством с большим числом зрителей».

Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева основан в 1935 году, регулярно участвует в международных фестивалях и гастрольных турах по стране. Всего в этом гастрольном туре спектакли увидели более трёх тысяч жителей трёх городов.

Гастроли состоялись благодаря победе театра в конкурсе гастрольных грантов Металлоинвеста «Культурная афиша». Проект реализуется в рамках социально-экономического партнерства компании с Белгородской и Курской областями.