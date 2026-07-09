Кооперация с российскими машиностроителями становится новой моделью развития металлургии

После ухода зарубежных поставщиков сотрудничество с российскими машиностроителями вышло на качественно новый уровень, считает Александр Попов

Генеральный директор Металлоинвеста Александр Попов выступил на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в рамках сессии Минпромторга РФ «Основные тенденции развития отрасли черной металлургии Российской Федерации в среднесрочной перспективе – вызовы и возможности».

В ходе дискуссии Александр Попов рассказал о развитии кооперации Металлоинвеста с российскими машиностроительными предприятиями, которая становится одним из ключевых факторов повышения эффективности производства и укрепления технологического суверенитета.

«После ухода зарубежных поставщиков сотрудничество с российскими машиностроителями вышло на качественно новый уровень: от закупки отдельных агрегатов мы перешли к комплексному инжинирингу – разработке проектных решений, изготовлению оборудования, его монтажу, вводу в эксплуатацию и дальнейшей модернизации. Такой подход позволяет создавать современные, эффективные и надежные производственные комплексы», – отметил Александр Попов.

Одним из ключевых технологических партнеров Металлоинвеста является Уралмашзавод. За последние десять лет компании совместно реализовали целый ряд проектов, включая строительство дробильно-конвейерного комплекса №2 на Михайловском ГОКе, модернизацию комплекса обжиговой машины на Оскольском электрометаллургическом комбинате, поставку карьерных экскаваторов, мельниц и дробильного оборудования. При этом в ряде проектов отечественные решения продемонстрировали более высокие технологические характеристики по сравнению с зарубежными аналогами.

Дробильно-конвейерный комплекс №2 на Михайловском ГОКе завершил опытно-промышленную эксплуатацию и достиг проектной производительности на уровне 2,4 млн в месяц.

Еще одним примером такого взаимодействия стала модернизация оборудования на Лебединском ГОКе, где новые мельницы обеспечивают рост производительности, а также реконструкция комплекса обжиговой машины на ОЭМК, позволившая полностью отказаться от зарубежного инжиниринга и увеличить производительность оборудования более чем на 11%.

Группа USM, в которую входит Металлоинвест, реализует в Курской области проект «Михайловский ГБЖ». Впервые в России предприятие по производству горячебрикетированного железа создается с использованием ключевого технологического оборудования, спроектированного и изготовленного отечественными машиностроительными предприятиями. Уралмашзавод выступает основным партнером по разработке конструкторской документации и производству оборудования для нового производства.

Фото предоставлено пресс-службой.