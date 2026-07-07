Второй дробильно-конвейерный комплекс МГОКа вышел на проектную мощность

Опытно-промышленная эксплуатация ДКК-2 позволила выявить ряд новых инженерных задач

Компания «Металлоинвест» успешно завершила опытно-промышленную эксплуатацию второго дробильно-конвейерного комплекса (ДКК-2) Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

ДКК-2 вышел на проектную мощность, месячная производительность комплекса достигла 2,4 млн тонн руды.

Инвестиции в проект составили 10,4 млрд рублей.

«Запуск ДКК-2 качественно повысил эффективность всей производственной схемы Михайловского ГОКа, – отметил генеральный директор Металлоивнеста Александр Попов. – В переработку вовлечено около 500 млн тонн запасов руды с высоким содержанием железа, освобожденных от железнодорожной инфраструктуры, снижен коэффициент вскрыши, количество тяговых агрегатов сокращено на 10 единиц, перегрузочных пунктов – на семь. Проект стал примером реализации стратегии достижения технологического суверенитета. Совместно с ключевым партнером – Уралмашзаводом – создан современный высокотехнологичный комплекс мирового уровня, полностью основанный на отечественных инженерных разработках и оборудовании».

ДКК-2 распложен на северо-восточном борту центральной части карьера. Протяженность конвейеров составляет около 2,4 км, максимальный угол наклона – 13 градусов, а скорость движения ленты достигает 5,25 м/с.

Комплекс включает дробильно-перегрузочную установку (ДПУ), три перегрузочных узла, конвейерные эстакады с четырьмя ленточными конвейерами, погрузочно-складской комплекс со штабелеукладчиком и рудным складом, ремонтно-механический участок и трансформаторную подстанцию.

Опытно-промышленная эксплуатация ДКК-2 позволила выявить ряд новых инженерных задач. Совместная команда Металлоинвеста и Уралмашзавода оперативно реализовала необходимые технические решения и продолжает совершенствовать комплекс, повышая его надежность, ресурс и эффективность.

«Для Уралмашзавода этот проект стал знаковым и потребовал применения всех ключевых компетенций, – отметил генеральный директор Уралмашзавода Ян Центер. – Выход дробильно-конвейерного комплекса на проектные показатели доказывает, что российские инженеры и машиностроители способны обеспечивать крупнейшие предприятия страны технологическими решениями для решения задач любого масштаба».

Фото предоставлено пресс-службой.