С начала года карту жителя Курской области зарегистрировали более 12 тысяч человек

Карта жителя Курской области позволяет оформить льготный проездной Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день уже почти 109 тысяч жителей региона активно используют «Карту жителя Курской области».

ИТ-продукт, интегрированный с региональным реестром льготников, стал полноценным мультиинструментом. На основе персональных данных владельца (пол, возраст, социальный и семейный статус) система автоматически подбирает и предлагает человеку актуальные меры поддержки. Государственные учреждения и коммерческие компании — участники проекта — предоставляют транспортные, финансовые и торговые привилегии в проактивном режиме, избавляя от бюрократии.

Кому помогает Карта жителя?

Проект полностью покрывает повседневные нужды самых разных поколений курян. Самым популярным направлением традиционно остается льготный проезд в транспорте.

Оформить Карту можно в любом МФЦ Курска Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Внушительная база активных пользователей распределилась по ключевым социальным категориям. Больше всего пользователей - 75 000 человек — это вынужденные переселенцы из приграничных районов Курской области. 27 000 человек — школьники, пенсионеры, ветераны труда, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья, 6 570 человек — это студенты курских высших и средних специальных учебных заведений и 270 человек — дети из многодетных семей, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также сыновья и дочери участников специальной военной операции (СВО).

Где и как оформить: пошаговая инструкция

Превратить свою обычную банковскую карту на базе национальной платежной системы «Мир» в многофункциональную «Карту жителя Курской области» можно в любом удобном филиале МФЦ региона.

Для успешной регистрации заявителю нужно подготовить и взять с собой следующий пакет документов:

паспорт гражданина РФ, страховой номер индивидуального лицевого счета, официальный документ, дающий право на получение региональных или федеральных льгот. Если процедуру проходит законный представитель (родитель, опекун), потребуются его личный паспорт и документ, подтверждающий его законные полномочия.

В числе наиболее востребованных услуг, которые можно получить по Карте, - льготный проезд Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Как избежать очередей?

Чтобы не терять время в очередях, куряне могут записаться на прием в МФЦ заранее тремя простыми способами: через мессенджер с помощью официального интерактивного чат-бота МФЦ Курской области, в Личном кабинете на официальном веб-сайте АУКО «МФЦ» или позвонив на многоканальную линию единого контакт-центра МФЦ по номеру +7 (4712) 74-14-80 (операторы принимают звонки с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

- За 2026 год в МФЦ Курской области карту зарегистрировали более 12 тысяч человек, а более 22 тысяч пополнили баланс банковской карты для действия льготного транспортного тарифа. Также продолжается развитие нового направления взаимодействия с курянами — с помощью чат-бота "Карта жителя Курской области". Благодаря чат-боту пользователи могут не только получить информацию о карте, но и оплатить льготный тариф на проезд в транспорте, — рассказал министр цифрового развития и связи Курской области Сергей Кожевников.