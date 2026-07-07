Названы победители по направлению «Зелёная металлургия» всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

В компании будут рады видеть талантливых молодых специалистов Фото: предоставлено пресс-службой.

В Национальном центре «Россия» состоялась Церемония награждения золотых медалистов IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

IX сезон стал рекордным по числу уникальных участников: свои силы попробовали более 215 тысяч студентов почти из 1100 российских вузов и филиалов. Студенты соревновались по 70 направлениям – от авиастроения и искусственного интеллекта до истории и культуры России.

Наставничество в рамках олимпиады становится формой передачи профессионализма и ценностей: эксперты помогают студентам увидеть реальные стандарты работы и сделать первые шаги в карьере. Задания разрабатываются с учётом реальных задач отраслей и позволяют оценить не только теоретические знания, но и готовность студентов применять их на практике.

В этом сезоне олимпиады запустили новое направление «Зелёная металлургия». На него зарегистрировалось более 3 тысяч человек, а шесть участников стали медалистами.

Финалисты олимпиады показали очень высокий уровень инженерной подготовки. Направление реализуется Металлоинвестом совместно с Университетом МИСИС.

- Университет МИСИС при поддержке этого нашего ключевого индустриального партнера готовит инженеров и исследователей будущего, способных вносить свой значимый вклад в развитие экономики страны, решать самые сложные научно-технологические задачи национального масштаба. Участие студентов в направлении «Зелёная металлургия» Всероссийской олимпиады студентов “Я – профессионал” – прекрасная возможность применить на практике полученные знания, погрузиться в реальные производственные проекты ведущей металлургической компании страны, получить ценную обратную связь от экспертов отрасли, – сказала ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова.

В компании будут рады видеть талантливых молодых специалистов, умеющих находить новые решения для технологического и экологического развития отрасли.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.