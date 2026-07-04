В Курске будут судить белгородца, который забрал у пенсионерок 6,7 миллионов рублей

Предварительно пожилых женщин запугивали по телефону Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске завершено расследование резонансного уголовного дела, которое наглядно показывает, как цинично работает конвейер телефонного мошенничества. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего жителя Белгородской области. Мужчина, выполнявший роль финального звена в преступной цепочке — курьера, предстанет перед судом за хищение крупной суммы у пожилых женщин.

Схема «Спецслужбы»: как обрабатывали жертв

Преступный умысел зародился в январе 2026 года. По версии следствия, обвиняемый добровольно вступил в сговор с группой профессиональных телефонных аферистов. Роли в банде были четко распределены. Организаторы, чей статус в деле пока обозначен как «неустановленные лица», отвечали за психологическое давление.

Они звонили одиноким пожилым людям на городские и мобильные телефоны, представлялись сотрудниками силовых ведомств и авторитетных спецслужб. Сценарий был разыгран профессионально. Пенсионеров пугали тем, что их сбережения находятся в опасности, и заявляли о необходимости срочного «декларирования и проверки наличных денежных средств». Напуганные женщины верили каждому слову «офицеров».

Визиты стоимостью в миллионы

Белгородец выполнял самую опасную часть работы — лично забирал деньги. Его криминальный вояж длился всего несколько дней, но принес организаторам колоссальный доход:

14 января первой его жертвой стала 80-летняя жительница Курска. Поверив телефонным манипуляторам, пожилая женщина собрала все свои накопления и передала приехавшему к ней белгородцу пакет, в котором находилось около трех миллионов рублей.

А спустя несколько дней, развивая успех, мошенники переключились на Белгород. Там жертвой стала 84-летняя местная жительница. Доверчивая пенсионерка отдала курьеру еще более внушительную сумму — 3,8 миллиона рублей.

Платили по 30 тысяч за выезд

В общей сложности у двух престарелых женщин было похищено более 6,7 миллиона рублей — для большинства пенсионеров это накопления всей жизни.

При этом сам курьер работал на правах «чернорабочего». Полученные миллионы он послушно переводил на счета организаторов схемы через банкоматы и криптовалютные обменники, рассказали в прокуратуре Курской области. За каждый успешный выезд подельники оставляли ему фиксированное вознаграждение — всего по 30 тысяч рублей за эпизод.

Когда сотрудники правоохранительных органов вышли на след посыльного и задержали его, мужчина запаниковал. На первоначальном этапе расследования он полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием и даже написал явку с повинной, подробно описав свои действия.

Однако позже, осознав тяжесть статьи, обвиняемый кардинально изменил показания. Он отказался от прошлых слов и выдвинул такую версию защиты:

- Я ничего не знал, меня использовали.

Что грозит подсудимому?

Однако по мнению следствия, собранная доказательная база оказалась достаточной для передачи дела в суд. Мужчину обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Санкция этой статьи предусматривает суровое наказание — до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд Центрального округа Курска для рассмотрения по существу.