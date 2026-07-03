Кого партия «Новые люди» выдвинула на выборы в Госдуму от Курской области?

Владислав Даванков, Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Лидер фракции Алексей Нечаев в своём выступлении подчеркнул:

- Пять лет назад нам говорили, что в большую политику с такими идеями не пройти в Госдуму. Но мы сделали это. И доказали - что стать депутатом и остаться человеком можно. В сентябре пройдут выборы. Это выбор не между партиями. А между политикой страха - и политикой доверия. Между страной, где политики называют людей населением, - и страной, где человек звучит гордо.

Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В Курской, Воронежской и Белгородской областях список «Новых людей» возглавил депутат Госдумы Антон Ткачев. Под номером два в региональном списке идёт депутат Курского городского собрания Максим Сысоев, который также является руководителем регионального отделения партии и Президентом Федерации дзюдо Курской области. С 2024 года он возглавляет штаб гуманитарной помощи жителям приграничья.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В территориальную группу вошёл помощник депутата Госдумы, предприниматель и волонтер Дмитрий Рыжков, который в августе 2024 года лично эвакуировал более 150 человек из опасных районов. В списке присутствует и Наталья Колтунова - врач-реаниматолог Курской БСМП, которая более 15 лет трудится в профессии. В ковидное время она работала в отделении интенсивной терапии, а в 2024 году ставила на ноги пострадавших жителей приграничья.

Алексей Нечаев и Наталья Колтунова. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- За эти шесть лет мы собрали команду из людей, которые всей душой болеют за свой край. Это не просто слова: наши члены и сторонники - это врачи, которые лечат, строители, которые возводят новые объекты, и аграрии с предпринимателями, которые создают рабочие места. Мы идём на выборы не ради отчётов, а ради реальных дел, которые сделают жизнь в Курской области лучше, - поделился руководитель реготделения «Новых людей» Максим Сысоев.

Дмитрий Рыжков и Максим Сысоев. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Также стали известны имена кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму по одномандатным округам: Максим Сысоев будет бороться за голоса курян по округу №111, а Дмитрий Рыжков - по округу №110. На предстоящие выборы «Новые» идут с программой-манифестом «12 шагов к России, в которой хочется жить».

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года и на первых же выборах в Госдуму в 2021 году преодолела пятипроцентный барьер, получив почти 3 миллиона голосов. В настоящее время фракция представлена в Государственной Думе 15 депутатами.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».