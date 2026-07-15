Четыре деревни и верный пес: почтальон из курской глубинки покорила шоу Хрусталева

На шоу Ольга Черникова рассказала, как помогла выиграть землякам миллион рублей

Простая жительница Курской области стала главной героиней эфира на федеральном телевидении. Начальник и по совместительству единственный почтальон отделения в селе Горки Фатежского района Курской области Ольга Черникова приняла участие в съемках грандиозного 200-го юбилейного выпуска популярного игрового шоу «Мечталлион» на Первом канале. Выпуск уже вышел в эфир, и теперь уникальную историю курского почтовика обсуждает вся страна.

Путь от «Земского почтальона» до Останкино

Ольга Черникова давно заслужила уважение и известность среди коллег и земляков. Ее профессиональный путь — это история преданности своему делу. Ранее женщина одержала победу на региональном этапе престижного конкурса «Земский почтальон». После этого она защищала честь Курской области на всероссийском финале.

Там Ольга сразу привлекла внимание строгого жюри: эксперты отметили ее невероятную активность, искренность и высокий уровень профессионализма. Именно этот успех и лидерские качества курянки заметили продюсеры Первого канала, которые без раздумий пригласили ее в московскую студию в качестве специального гостя.

Четыре деревни, верный пес и упущенный миллион

В студии «Мечталлиона» Ольга Черникова откровенно рассказала ведущему Дмитрию Хрусталеву и миллионам зрителей о непростых, но увлекательных буднях в сельской местности. Каждый день она преодолевает километры дорог, связывая между собой четыре отдаленные деревни. В этих походах Ольгу всегда сопровождает самый надежный и верный четвероногий напарник — собака по кличке Лесник, которая защищает хозяйку в пути.

Однако настоящей сенсацией эфира стал случай из ее личной рабочей практики. Ольга вспомнила, как однажды продала обычному клиенту лотерейный билет «Мечталлион», который в итоге оказался выигрышным и принес владельцу фантаческую сумму — один миллион рублей. Самое удивительное, что изначально этот счастливый билет Ольга отложила в сторону и планировала подарить своей сестре, но в последний момент решила отдать покупателю.

Неожиданное предложение

- Сначала предложение приехать на передачу на Первый канал показалось неожиданным и даже шокирующим. Но я подумала: почему бы и нет? Это огромная честь и уникальная возможность показать всей России, насколько важен, ценен и по-своему интересен труд обычного почтовика в российской глубинке, — поделилась своими эмоциями уже после съемок Ольга Черникова.

Юбилейный 200-й выпуск телепередачи стал настоящим бенефисом для простых людей с удивительными судьбами. История курского почтальона доказала зрителям: чудеса и крутые повороты судьбы случаются там, где их меньше всего ждут, а искреннее отношение к людям всегда возвращается общественным признанием.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Курскому почтальону вручили электровелосипед

На днях лучшему почтальону Курской области вручили сертификат на электровелосипед. Подарок женщина получила ко Дню российской почты.

Счастливчиком стала Ольга Капленко из Горшеченского района Курской области. Сельским почтальоном курянка работает уже 11 лет. Жители и коллеги отзываются об Ольге как о вежливом, тактичном человеке. Она всегда готова прийти на помощь, умеет выслушать и объяснить.