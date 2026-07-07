«Новые люди» определились с кандидатами в депутаты на сентябрьские выборы в Курской области

Фото: партия "Новые люди".

Эксперты уже отмечают, что команда представлена самым крупным составом за последние годы: региональное отделение заметно подросло и укрепило свои позиции.

«Мы выдвигаем тех, кто уже сейчас работает для людей в областном центре, деревнях и самых отдалённых сёлах. Как сказал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, проблемы начинаются тогда, когда чиновнику становится неинтересен простой человек: его жизнь, его усталость, его беды. Когда на звонок о помощи отвечают отписками неделями! Наши кандидаты знают цену труду, потому что каждый день видят его результаты своими глазами», – подчеркнул руководитель регионального отделения партии Максим Сысоев.

Фото: партия "Новые люди".

Среди кандидатов — учителя, врачи, предприниматели, аграрии. На выборы в Курской области партия выдвинула пятерых участников СВО. Например, Егор Обозный награждён медалью Суворова. Сам родом из Суджи, в 2024 году любовь к малой родине доказал на деле — защитник курского приграничья. Регулярную поддержку переселенцам, покинувшим свои дома, оказывают Дмитрий Рыжков и Дмитрий Кушхов, которые в августе 2024 года эвакуировали из опасных районов сотни земляков. Наталья Колтунова дежурила у больничных коек и ставила переселенцев на ноги.

Есть среди кандидатов и те, кто сегодня восстанавливает освобождённые от ВСУ районы — инженер Роман Новиков. Под его руководством в регионе были спроектированы транспортные «артерии» — дороги напрямую соединили отдалённые деревни Халино, Полевая, Шуклинка и Ноздрачёва с областным центром; в домах двух тысяч курян появился свет. А благодаря Алине Худобиной — тёплый хлеб. Предприятие, на котором трудится кандидат, выращивает зерновые и масличные культуры, яблоки, абрикосы и вишню. Алина возрождает традиции нашего края — недавно воссоздали рецепт курского Коренского пряника с укропом.

Фото: партия "Новые люди".

Местный туризм развивает кандидат Сергей Капустин: своими руками в 2019 году он очистил от мусора прибрежную территорию и пруд, на который в детстве ходил рыбачить с дедушкой. Леон Замбахидзе вместе с товарищами построил храм Рождества Христова в Клюквенском районе Курской области. Кроме того, он развивает в регионе спорт и является президентом Федерации хоккея. Руководитель центра «Феникс» Инна Рагулина занимается поддержкой ребят с особенностями развития.

Ранее имена кандидатов утвердили на региональной конференции партии «Новые люди». Седьмого июля 2026 года команда представила в Избирательную комиссию Курской области документы для выдвижения на выборах депутатов Курской областной Думы восьмого созыва.

Фото: партия "Новые люди".

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».