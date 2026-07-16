13-летние подростки "крышевали" торговлю вэйпом в курской школе

12-летний школьник вынес из дома 270 тысяч, чтобы заплатить за охрану Фото: Из архива КП..

История, развернувшаяся в одной из курских школ, напоминает типичную ситуацию 90-х. Только в этом случае нелегальные бизнесмены и их «крыша» - это малолетние школьники. Как рассказали в суде, криминальная ситуация сложилась вокруг торговли электронными сигаретами, которую наладили в школе ученики. Одни торговали, другие их "крышевали".

В Курской области суд вынес решение по делу о школьном вымогательстве. Родителям малолетних нарушителей придется полностью возместить крупный материальный ущерб, который их дети нанесли семье одноклассника.

Вейп-бизнес в школе

В Железногорский городской суд обратилась 40-летняя курянка. Она потребовала взыскать деньги с родителей двух 13-летних подростков. По словам женщины, ее 12-летний сын стал жертвой вымогательства в собственной школе.

- История разворачивалась следующим образом. Мальчик неоднократно передавал деньги вымогателям за свою "охрану" в связи с продажей электронных сигарет. Незаконный бизнес развернули ученики школы. Все они учатся в одном учебном заведении, промышляли нелегальной продажей электронных сигарет детям, - рассказали в суде.

Двое 13-летних учеников решили обложить младшего «налогом». Под угрозами физической расправы и психологическим давлением они заставили его платить за так называемое «покровительство» и безопасность.

Чтобы заплатить за «охрану» приятелям, мальчик регулярно вытаскивал крупные суммы из семейного конверта со сбережениями. В общей сложности он передал вымогателям 270 тысяч рублей.

Деньги потратили на крутой телефон и электросамокат

Полученные деньги, по данным следствия, подростки оперативно потратили на дорогостоящие гаджеты, о которых давно мечтали. «Крышевальщики» купили на вырученные деньги современный сотовый телефон премиум-сегмента и электросамокат.

Родители «рэкетиров» не интересовались, откуда у их 13-летних сыновей появились дорогие вещи и крупные суммы на карманные расходы, отметили в суде.

Но мать 12-летнего мальчика, который выносил крупные суммы из дома за «охрану» бизнеса, обратилась в полицию. Сотрудники МО МВД России «Железногорский» провели проверку и подтвердили факт угроз и передачи денег.

Полиция отказала

Однако возбуждать уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство) следователи не стали, сославшись на возраст правонарушителей. Подросткам исполнилось лишь по 13 лет, в то время как уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.

Тогда женщина подала гражданский иск, чтобы вернуть деньги, которые вынес из дома сын.

В суде родители ответчиков заняли жесткую позицию: вину не признали и уверяли, что их дети никаких денег не брали. Однако суд эти доводы отклонил.

270 тысяч придется вернуть, решил суд

Суд встал на сторону истицы и обязал родителей вымогателей вернуть 270 тысяч рублей ущерба, а также компенсировать 31 000 рублей судебных издержек (государственную пошлину и услуги адвоката).

Расходы между семьями распределили в зависимости от состава исковых требований к законным представителям. С матери одного из подростков взыскано 135 000 рублей ущерба и 14 000 рублей — судебные расходы.

Отец второго 13-летнего школьника выплатит по решению суда 67 500 рублей ущерба и 8 500 рублей расходов, столько же взыскано с его матери.

На момент публикации материала решение Железногорского городского суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано ответчиками в вышестоящей инстанции.