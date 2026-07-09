Каждый пятый клещ в Курской области оказался переносчиком опасных болезней

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП
Летний сезон в Курской области омрачен незаметной, но серьезной опасностью: к началу июля 2026 года в больницы региона после укусов клещей обратился уже 1321 человек, среди которых 506 — это дети до 14 лет. Хотя общая активность паразитов упала почти на 20 процентов по сравнению с прошлым годом (тогда было 1645 укусов), расслабляться курянам точно не стоит.
В деталях рассказываем о свежей эпидемиологической обстановке в регионе и о том, где притаилась главная опасность.
Вопреки мифам, для встречи с паразитом не обязательно ехать в глухую тайгу. Пострадавшие куряне называют три главных места нападения: придомовые территории (дворы многоэтажек, частный сектор), дачные участки и огороды и природные зоны (городские лесопарки и лесные массивы).
Хорошая новость — клещевой вирусный энцефалит на территории Курской области официально не встречается. Однако местные клещи переносят целый букет других опасных инфекций: анаплазмоз, эрлихиоз, туляремию и даже лихорадку Западного Нила (ЛЗН).
Самым частым последствием укуса остается иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). В текущем сезоне в регионе уже официально подтверждено 11 случаев заболевания боррелиозом. Для сравнения: за весь прошлый 2025 год этой опасной инфекцией заразились 80 жителей Курской области.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии успели исследовать 1607 клещей (887 сняли с людей, а 720 поймали в дикой природе). Результаты заставляют задуматься: 19,5% всех исследованных экземпляров оказались заражены патогенами. Фактически, каждый пятый клещ в регионе — переносчик инфекции!
В исследованных паразитах ученые обнаружили: боррелии — в 236 клещах, анаплазмы — в 75 клещах, эрлихии — в двух клещах.
При этом эпидемиологи успокаивают: общая инфицированность не превышает средних многолетних показателей для нашего региона.
Чтобы снизить риски, в Курской области развернута кампания по обработке территорий спецпрепаратами, рассказали в Управлении Роспотребнадзора региона.
К июлю обработано уже более 588 гектаров земли. Особое внимание уделяют местам детского отдыха (суммарно продезинфицировано 230,6 га). В основном это загородные оздоровительные лагеря — 108,4 га и пришкольные лагеря — 90,3 га, а также санатории региона — 25,2 га, лагеря труда и отдыха — 6,7 га.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Что делать, если вас укусил клещ?
Не паникуйте и не мажьте его маслом — так он начнет задыхаться и выпрыснет в кровь еще больше слюны с возбудителями болезней.
Аккуратно извлеките паразита с помощью специального выкручивателя из аптеки или нити, стараясь не оторвать головку.
Поместите клеща в плотно закрытую баночку с влажным кусочком ваты и немедленно отвезите на анализ в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области».
Если в течение месяца после укуса у вас поднялась температура или вокруг места укуса появилось растущее красное пятно (кольцевидная эритема) — срочно бегите к инфекционисту. Боррелиоз успешно лечится антибиотиками, но только на ранних стадиях.
Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ, болезнь Лайма или Лайм-боррелиоз) имеет острое и хроническое течение.
При остром Лайм-боррелиозе клинические признаки явно выражены. Они развиваются в среднем через одну-две недели, а иногда вообще через два месяца.
Выделяют эритемную форму и безэритемную форму. Каждая из них может протекать с симптомами поражения нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата, сердца, кожи.
Основные признаки эритемной формы Лайм-боррелиоза схожи с признаками простуды. Это повышение температуры тела до 37-38С и озноб, головная боль, боль в мышцах, суставах, костях, а также увеличение лимфатических узлов. Отличить бореллиоз можно только по мигрирующей эритеме в районе места присасывания клеща.
Это пятно ярко-розового цвета с просветлением в центре. Его размер может быть от двух до 70 сантиметров, в среднем 15-20 сантиметров.
Она может расти и менять форму, может быть горячей на ощупь. Иногда отмечается зуд, жжение, болезненность, но обычно она безболезненна.
Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП
Возможны также вторичные кожные изменения – везикулы, геморрагии, эрозии и некрозы.
При безэритемной форме Лайм-боррелиоза никакой эритемы нет на теле. Есть только резкая слабость, недомогание, боли в мышцах и суставах. Лихорадка 37-38С с ознобом может быть единственным проявлением.
Возможно увеличение лимфатических узлов, а также головные боли, тошнота и рвота.
Хронический Лайм-боррелиоз развивается через 6-12 месяцев от момента укуса.
Обычно поражаются периферическая и центральная нервная система. У человека появляются полирадикулоневриты, прогрессирующий энцефаломиелит, церебральный васкулит и энцефалопатия.
Возможно стойкое поражение крупных суставов с переходом в хроническую форму артрита в течение двух-трех лет.
Также возможны хронический атрофический дерматит с воспалением кожи на руках и стопах. Страдает и сердечно-сосудистая система, проявляются перикардиты, эндокардиты, дилатационная кардиомиопатия. Возможны и поражения зрения: конъюнктивит, панофтальмит, хореоретинит, а также иридоциклит и кератит.