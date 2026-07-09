Каждый пятый клещ в Курской области оказался переносчиком опасных болезней

Чаще всего куряне цепляют паразитов в лесу, на даче и во дворах Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Летний сезон в Курской области омрачен незаметной, но серьезной опасностью: к началу июля 2026 года в больницы региона после укусов клещей обратился уже 1321 человек, среди которых 506 — это дети до 14 лет. Хотя общая активность паразитов упала почти на 20 процентов по сравнению с прошлым годом (тогда было 1645 укусов), расслабляться курянам точно не стоит.

В деталях рассказываем о свежей эпидемиологической обстановке в регионе и о том, где притаилась главная опасность.

Где чаще всего атакуют клещи в 2026 году?

Вопреки мифам, для встречи с паразитом не обязательно ехать в глухую тайгу. Пострадавшие куряне называют три главных места нападения: придомовые территории (дворы многоэтажек, частный сектор), дачные участки и огороды и природные зоны (городские лесопарки и лесные массивы).

Статистика заражений: энцефалита нет, но расслабляться рано

Хорошая новость — клещевой вирусный энцефалит на территории Курской области официально не встречается. Однако местные клещи переносят целый букет других опасных инфекций: анаплазмоз, эрлихиоз, туляремию и даже лихорадку Западного Нила (ЛЗН).

Самым частым последствием укуса остается иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). В текущем сезоне в регионе уже официально подтверждено 11 случаев заболевания боррелиозом. Для сравнения: за весь прошлый 2025 год этой опасной инфекцией заразились 80 жителей Курской области.

Что показал лабораторный анализ?

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии успели исследовать 1607 клещей (887 сняли с людей, а 720 поймали в дикой природе). Результаты заставляют задуматься: 19,5% всех исследованных экземпляров оказались заражены патогенами. Фактически, каждый пятый клещ в регионе — переносчик инфекции!

В исследованных паразитах ученые обнаружили: боррелии — в 236 клещах, анаплазмы — в 75 клещах, эрлихии — в двух клещах.

При этом эпидемиологи успокаивают: общая инфицированность не превышает средних многолетних показателей для нашего региона.

Как защищают жителей от заразы?

Чтобы снизить риски, в Курской области развернута кампания по обработке территорий спецпрепаратами, рассказали в Управлении Роспотребнадзора региона.

К июлю обработано уже более 588 гектаров земли. Особое внимание уделяют местам детского отдыха (суммарно продезинфицировано 230,6 га). В основном это загородные оздоровительные лагеря — 108,4 га и пришкольные лагеря — 90,3 га, а также санатории региона — 25,2 га, лагеря труда и отдыха — 6,7 га.

От клещей в области в основном обрабатывают только детские лагеря и парки Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что делать, если вас укусил клещ?

Не паникуйте и не мажьте его маслом — так он начнет задыхаться и выпрыснет в кровь еще больше слюны с возбудителями болезней.

Аккуратно извлеките паразита с помощью специального выкручивателя из аптеки или нити, стараясь не оторвать головку.

Поместите клеща в плотно закрытую баночку с влажным кусочком ваты и немедленно отвезите на анализ в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области».

Если в течение месяца после укуса у вас поднялась температура или вокруг места укуса появилось растущее красное пятно (кольцевидная эритема) — срочно бегите к инфекционисту. Боррелиоз успешно лечится антибиотиками, но только на ранних стадиях.

ЗНАЙ!

Как распознать боррелиоз?

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ, болезнь Лайма или Лайм-боррелиоз) имеет острое и хроническое течение.

При остром Лайм-боррелиозе клинические признаки явно выражены. Они развиваются в среднем через одну-две недели, а иногда вообще через два месяца.

Выделяют эритемную форму и безэритемную форму. Каждая из них может протекать с симптомами поражения нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата, сердца, кожи.

Основные признаки эритемной формы Лайм-боррелиоза схожи с признаками простуды. Это повышение температуры тела до 37-38С и озноб, головная боль, боль в мышцах, суставах, костях, а также увеличение лимфатических узлов. Отличить бореллиоз можно только по мигрирующей эритеме в районе места присасывания клеща.

Это пятно ярко-розового цвета с просветлением в центре. Его размер может быть от двух до 70 сантиметров, в среднем 15-20 сантиметров.

Она может расти и менять форму, может быть горячей на ощупь. Иногда отмечается зуд, жжение, болезненность, но обычно она безболезненна.

Риск подхватить заразу в городских парках минимален, утверждает Роспотребнадзор Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Возможны также вторичные кожные изменения – везикулы, геморрагии, эрозии и некрозы.

При безэритемной форме Лайм-боррелиоза никакой эритемы нет на теле. Есть только резкая слабость, недомогание, боли в мышцах и суставах. Лихорадка 37-38С с ознобом может быть единственным проявлением.

Возможно увеличение лимфатических узлов, а также головные боли, тошнота и рвота.

Хронический Лайм-боррелиоз развивается через 6-12 месяцев от момента укуса.

Обычно поражаются периферическая и центральная нервная система. У человека появляются полирадикулоневриты, прогрессирующий энцефаломиелит, церебральный васкулит и энцефалопатия.

Возможно стойкое поражение крупных суставов с переходом в хроническую форму артрита в течение двух-трех лет.

Также возможны хронический атрофический дерматит с воспалением кожи на руках и стопах. Страдает и сердечно-сосудистая система, проявляются перикардиты, эндокардиты, дилатационная кардиомиопатия. Возможны и поражения зрения: конъюнктивит, панофтальмит, хореоретинит, а также иридоциклит и кератит.