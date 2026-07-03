Выходные в Курске: от бардовского фестиваля до поэтической поездки и гуляний с Курянычем

На выходных можно совершить экскурсию по масштабной выставке в "Потоке" Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Грядущий уик-энд в Курске обещает быть максимально контрастным. Пока синоптики предвещают резкое похолодание и штормовой фронт, городские площадки готовят согревающую культурную программу. В эти выходные курянам точно не придется скучать дома: их ждут масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом, загородные поездки в старинную усадьбу и уютные выставки.

Мы собрали для вас самый актуальный путеводитель, который поможет распланировать субботу и воскресенье ярко, несмотря на капризы погоды.

Громкий open-air на Полугоре

Главным событием субботы станет масштабный фестиваль авторской песни «Свой круг», который развернется прямо в амфитеатре на Полугоре. Организаторы уверяют: даже если небо нахмурится, атмосфера будет максимально теплой.

Что в программе: Начиная с 13:00, на сцене будут сменять друг друга лучшие курские барды и приглашенные исполнители из соседних регионов. Зрители смогут хором спеть легендарные хиты вроде «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Мощным финальным аккордом вечера станет выступление знаменитой кавер-группы «Кукуруза».

Для детей и ценителей хендмейда на Полугоре развернется огромная интерактивная зона. Курские ремесленники из центра «Русь» и союза предпринимателей проведут бесплатные творческие мастер-классы для всей семьи.

Любители прекрасного смогут оценить сразу две экспозиции под открытым небом — футуристическую выставку «Курский космос» и вернисаж современных художников в зале имени К. Малевича.

Скрипичный рейв и встреча с Курянычем

Парк КЗТЗ в Курске на один день превратится в музыкальную мультивселенную. В субботу, 4 июля, городской парк КЗТЗ станет главной точкой притяжения для всех любителей сочного звука, хендмейда и семейного отдыха. Здесь пройдет музыкальный праздник «Летняя симфония», организованный в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Организаторы обещают стереть границы между жанрами: на одной площадке сольются народный фольклор, бессмертная классика и современные биты. Старт ровно в 15:00. Музыкальная программа разделена на несколько блоков.

В парке КЗТЗ развлекательная программа стартует в 15.00 4 июля Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Свои лучшие этно-номера и старинные музыкальные мотивы представят самобытные творческие коллективы из Пристенского и Солнцевского районов. Артисты не просто споют, но и презентуют уникальное культурное наследие малой родины.

Во второй половине дня гостей ждет мощный перформанс от инструментальных музыкантов-профессионалов. Вечер закроется по-настоящему стильно — организаторы объединят классику и электронику в единое электроакустическое шоу под звуки скрипки и эксклюзивный диджей-сет.

Для тех, кто придет в парк всей семьей, развернут огромную интерактивную экосистему. Детей и подростков будут бесплатно развлекать сказочные персонажи.

В программе детской зоны много интересных мероприятий. Это уникальный интерактив «Краски музыки», где каждый ребенок сможет сам расписать деревянную свистульку или ложку, интерактивное шоу мыльных пузырей и гигантские головоломки на траве, аквагрим и блеск-тату для создания праздничного образа.

Приключенческий квест с призами пройдет на всей территории парка КЗТЗ. Организаторы обещают бесплатную сладкую вату и хрустящий попкорн. Специальным гостем праздника станет Куряныч — новый ростовой персонаж. С ним можно будет потанцевать, обняться и сделать селфи.

Пока дети заняты квестами, взрослые смогут прогуляться по рядам традиционной курской ярмарки. Местные ремесленники привезут в парк свои лучшие изделия ручной работы: от дизайнерских украшений и кукол до предметов интерьера из дерева и глины. Отличный шанс купить уникальный курский сувенир!

Литературный праздник в усадьбе А. А. Фета

Если в субботу Курск будет шуметь, то в воскресенье стоит отправиться за город — за вдохновением и умиротворением. 5 июля в знаменитой усадьбе Афанасия Фета в деревне Воробьевка состоится кульминация международного научного форума — большой Фетовский литературно-музыкальный праздник.

Зачем ехать? Это уникальный шанс прогуляться по тенистым аллеям, где создавались великие стихотворения, послушать классическую музыку в живом исполнении и романсы, а также насладиться поэтическими чтениями от ведущих филологов и артистов страны.

Гости усадьбы смогут прокатиться на настоящем фаэтоне с мини-экскурсией по старинному парку.

В усадьбе Фета пройдет литературный праздник Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Гостей усадьбы ждут чтение стихотворений Афанасия Фета, а также выступления курских чтецов и солистов Курской государственной филармонии, исполнителей авторской песни. Здесь же пройдут книжная ярмарка, интерактивная игра «Тайна усадьбы Фета», а также квизы, мастер-классы. Будут работать тематические фотозоны и выставка изделий декоративно-прикладного творчества.

Праздник у Фета завершится принесением Курской Коренной иконы Божией Матери и молебном.

Альтернатива на случай затяжного ливня: укрываемся в музеях

Если дождевой фронт все-таки загонит вас под крышу, Курск приготовил отличные локации, где можно с пользой переждать непогоду

Для всей семьи: в кинотеатрах города стартовал веселый отечественный мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (6+). Это отличный повод посмеяться вместе с детьми.

А для эстетов в областном Дворце культуры им. В. Н. Винокура открылась шикарная межрегиональная выставка «Чудеса рукотворные» (0+). Там представлены уникальные работы мастеров декоративно-прикладного искусства из 12 регионов России.

Кроме того, Курский областной краеведческий музей приглашает на экскурсию по масштабной выставке «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (12+). Экспозиция расположена в креативном пространстве «Поток».

Ну а если погода все же порадует, советуем посетить 4 июля фестиваль настольных игр (5+). Он пройдет в Парке молодежи с 17.00 до 20.00. по адресу улица Белгородская 14 Б.