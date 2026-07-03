В Курской области поддержат создание образовательного кластера по направлению машиностроения

Студенты будут обучаться под конкретное рабочее место

В Курской области поддержат создание образовательно-производственного центра (кластера) по направлению машиностроения. Проект будет реализован в 2027 году в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Участниками кластера станут Железногорские горно-металлургический и политехнический колледжи, Советский социально-аграрный техникум, Свободинский аграрно-технический техникум, Обоянский гуманитарно-технологический колледж, а также девять предприятий региона, включая Михайловский ГОК им. А.В. Варичева.

На его создание из средств федерального и регионального бюджетов будет направлено суммарно 130 млн рублей. Инвестиции Металлоинвеста составят 40 млн рублей. Еще 3 млн рублей выделит производственное объединение «Вагонмаш».

«Главная задача кластера – сделать так, чтобы образование было максимально связано с реальным производством. Программы обучения будут разрабатываться вместе с работодателями, а специалисты предприятий станут наставниками для студентов. В результате молодые люди получат востребованную профессию и больше возможностей построить карьеру на ведущих предприятиях Курской области», – отметила министр образования и науки Курской области Наталия Леонова.

На базе Железногорского политехнического колледжа создадут 12 учебно-производственных зон по таким направлениям, как разработка ПО и сопровождение информационных систем, сварочные работы, технология машиностроения, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, эксплуатация и обслуживание электрооборудования, открытые горные работы и др. Закупят необходимое оборудование и программное обеспечение, учебные и методические материалы, проведут ремонт.

В рамках проекта запланированы стажировки педагогов колледжей на производственных площадках.

«Студенты будут обучаться под конкретное рабочее место, познакомятся с современным оборудованием и получат профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальному производству, – отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров. – Когда молодой специалист приступит к работе, он уже будет готов решать специфические производственные задачи, и его не нужно будет переучивать. Синхронизация образовательного процесса и наших кадровых потребностей поможет предприятию устойчиво работать и развиваться».

Планируется, что уже с 1 сентября 2027 по основным образовательным программам кластера машиностроения к обучению приступят более 350 студентов, а в 2029 году их количество превысит 1 тысячу человек.

В 2024 году в рамках «Профессионалитета» при поддержке Металлоинвеста был создан образовательно-производственный центр «МеталлКЛАСтер» на базе Железногорского горно-металлургического колледжа. Здесь получают знания и практические навыки более 1000 студентов по таким направлениям, как обогащение полезных ископаемых, металлургия черных металлов, обслуживание и ремонт электрооборудования, охраны труда и промышленной безопасности и другие.