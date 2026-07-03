«Нашел симку — попал на уголовку»: в суде раскрыли, за что курские подростки чаще всего попадают под статью

Кражи, грабежи и угоны остаются "классикой" подростковых преступлений в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Обычные находки на улице обернулись для курских тинейджеров реальными судебными приговорами и огромными штрафами. В Курчатовском суде рассказали шокирующие итоги практики по делам, которые были рассмотрены против несовершеннолетних в этом году.

«Легкие» деньги с последствиями

По статистике, доля «подростковых» уголовных дел составила 2,3 процента от общего числа (всего за полгода здесь рассмотрено 86 дел). Так, на скамье подсудимых оказались двое парней 16 и 17 лет. Оба польстились на чужие деньги и совершили преступления, которые закон относит к категории тяжких. За такие «шалости» грозит до шести лет лишения свободы.

В суде раскрыли две схемы, на которых погорели юные куряне.

Чужая сим-карта. Подросток нашел на улице мобильный телефон. Вместо того чтобы вернуть владельцу, он переставил сим-карта в свой гаджет. Через «Мобильный банк» парень втихую перевел на счета ничего не подозревающих друзей 116 020 рублей, после чего знатно погулял на эти деньги.

Бесконтактный шопинг. Другой тинейджер нашел банковскую карту со встроенным чипом PayPass. Он отправился по магазинам и устроил себе бесплатный закуп на 7 998 рублей, просто прикладывая пластик к терминалам.

В этот раз реального срока подросткам удалось избежать. Учитывая юный возраст, суд проявил снисхождение и назначил им денежные штрафы — 30 000 и 20 000 рублей соответственно . Разумеется, платить их, скорее всего, придется родителям.

Стало больше наркотиков и пьяных драк

Кражи, грабежи и угоны машин остаются классикой подросткового криминала в Курской области. Однако в последнее время судьям все чаще приходится разбирать дела, связанные с наркотиками (ст. 228 УК РФ). Фиксируются и совсем жуткие случаи: от жестоких пьяных драк с летальным исходом (ч. 4 ст. 111 УК РФ) до опасных покатушек на авто, которые заканчиваются тяжелыми авариями и искалеченными жизнями.

- Дела небольшой и средней тяжести еще можно закрыть по примирению сторон прямо на заседании. Но если дело дошло до тяжких статей — пятно на репутации в виде судимости останется на всю жизнь, - отмечает помощник председателя Курчатовского городского суда Елена Ларина.

Смартфон — в доход государства, а маме — тотальный контроль

Для 17-летнего парня, который вытащил сим-карту из чужого телефона и украл с банковского счета 116 тысяч рублей, суд утвердил еще одну меру. Помимо штрафа в 30 тысяч рублей, у него конфисковали личный мобильный телефон в доход государства. Аппарат признали орудием совершения преступления — именно в него парень вставлял чужую симку ради «Мобильного банка».

Второму подростку, устроившему бесконтактный шопинг на воесь тысяч рублей по чужой карте, повезло чуть больше, но его свободу сильно ограничили. Суд тщательно изучил условия его жизни, получил согласие родителей и принял решение освободить парня от штрафа в 20 тысяч рублей, заменив его принудительным воспитанием.

Теперь юноша обязан слушать регулярные официальные предупреждения, находиться под строжайшим надзором матери и сидеть дома с 22:00 до 06:00 — гулять по ночам без разрешения спецорганов ему запрещено в ближайшие полгода.

Если парень нарушит эти правила, последствия будут куда серьезнее. к слову, в прошлом году в Курской области судили 16-летних парня и девушку, которые пошли на групповой грабеж и кражу. Они отделались штрафом и обязательными работами.

Почему благополучные дети идут на преступления?

Эксперты бьют тревогу: оба осужденных подростка из «свежих» дел имели сугубо положительные характеристики. Что толкает «нормальных» детей на тяжкие статьи?

Эксперты выделяют три ключевых триггеры подростковой преступности. Во-первых, это размытые границы правовой морали. Подростки часто не понимают, что присвоить найденную карту или телефон — это не «удача», а уголовщина. Во-вторых, это слабый контроль: родители не знают, чем живут и где гуляют их дети.

И наконец внешние факторы: проблемы со сверстниками, негативный климат в семье и опасное информационное влияние.