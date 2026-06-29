Не словом, а делом: масштабный зоосубботник в приюте «Право жить» провела партия «Новые люди»

Фото: партия "Новые люди".

Сегодня здесь находятся почти 300 животных, за которыми присматривают всего несколько сотрудников. Помощь необходима постоянно! «Новые люди» сотрудничают с приютом уже несколько лет, регулярно доставляют корм для животных. В этот раз привезли целую фуру — около тонны лакомств, а также лекарства.

«Для нас это не просто субботник, а реальная возможность облегчить труд сотрудников приюта. В этом месяце был запрос на покос травы — участок зарастает, а у людей, которые в одиночку ухаживают за сотнями животных, просто не хватает на это рук», — рассказала руководитель фонда «Экосфера» в Курской области Ирина Богунова.

Фото: партия "Новые люди".

Вместе с покосом травы команда помогла с уборкой вольеров и, что не менее важно, с выгулом собак. В приюте существует практика приучения животных к поводку, и в социализации питомцев может помочь любой желающий. Директор приюта «Право жить» Екатерина Жильникова подчеркнула, насколько это важно для будущего животных: «Собакам очень важно совершать прогулки на поводках, чтобы в дальнейшем у новых хозяев с этим не возникло проблем. Это повышает их шансы найти дом».

Фото: партия "Новые люди".

Волонтёры и сотрудники приюта сталкиваются с проблемой, которую не решить одними субботниками. С каждым сезоном бездомных собак и кошек становится всё больше: животных просто подбрасывают к воротам. В ответ на эту системную проблему партия «Новые люди» предлагает ужесточить законодательство.

Фото: партия "Новые люди".

«За безответственность люди должны платить. Мы предлагаем увеличить штраф за отказ от домашних животных. А вырученные средства могут быть напрямую направлены на содержание питомцев в приютах: на приобретение корма, лекарств и строительство новых вольеров», — подчеркнул депутат Курского городского Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев.