Суд оштрафовал комитет ЖКХ Курска за разбитые дороги

Нарушения нашли на ряде улиц Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд оштрафовал комитет ЖКХ Курска за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании городских дорог.

Выездная проверка нашла нарушения требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» в действиях комитета ЖКХ Курска, в том числе был нарушен и ГОСТ, рассказали в суде.

- Зафиксированы многочисленные выбоины дорогах ряда улиц Курска: Первомайская, Куйбышева, от Первой Щигровской до Первой Вишневаой, Пятая Стрелецкая, Третий Моковский переулок, Заводская, Малышева, Народная, а также Харьковская, Резиновая, Сумская и Второй Литовский переулок, - отметили в ведомстве.

Такие же нарушения с многочисленными выбоинами дорожного покрытия проверяющие нашли на дорогах, расположенных на улице Пирогова от дома № 2 до дома № 15, на улице Суворовская от дома № 166 до дома № 168, в Третьем Аэродромном переулке от дома № 3 до дома № 9, на улице Аэродромной в районе дома № 88 по ул. 50 лет Октября, улице Родниковой от дома № 14А до дома № 37, улице Городской (выезд на Проспект Ленинского Комсомола) и улице Новоселовка.

В суде юрист комитета ЖКХ Курска заявила, что ведомство делает все зависящее от него для обеспечения безопасности дорожного движения, а также организации дорожного движения. По словам защитника, в пределах доведенных до комитета бюджетных средств предпринимаются все меры для соблюдения ГОСТов при содержании городских автомобильных дорог. Она просила освободить комитет ЖКХ от административной ответственности, сославшись на малозначительность дела.

Однако постановлением мирового судьи комитет ЖКХ привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст.1 2.34 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.

Судебный акт еще может быть обжалован.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Под Курском суд обязал сделать дорогу к жилым домам

Прокуратура Золотухинского района Курской области провела проверку исполнения закона о безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что в селе Гремячка подъезд к ряду домов идет по грунтовой дороге, которая не соответствует установленным требованиям. Дорожное покрытие все в выбоинах и неровностях. Это затрудняет транспортную доступность, не обеспечивает безопасные условия движения.

Прокурор района направил в суд иск о том, чтобы дорогу сделали в соответствии с нормами.

Исковые требования суд удовлетворил в полном объеме, отметили в ведомстве.