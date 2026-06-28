«Нулевая декларация» ценой в сотни тысяч: курянин доверился "сотрудникам" Госуслуг и ЦБ

Мужчине сообщили, что на его карту будут поступать деньги в рамках «государственной поддержки против мошенничества» Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Эта история произошла в Курске. Она наглядно показывает, как мошенники используют многоступенчатые психологические ловушки. Аферисты лишили 41-летнего мужчину личных сбережений и заставили влезть в крупные долги, используя изощренную схему.

Ловушка с СМС и взлом Госуслуг

Все началось с обычного звонка. Неизвестная женщина представилась сотрудницей налоговой службы. Она предложила мужчине оформить «нулевую декларацию» для «записи на личный прием» в ведомство. Курянина попросили продиктовать код из СМС-сообщения.

Как только код был назван, мошенники получили полный доступ к его личному кабинету на портале Госуслуг. Сразу после кражи аккаунта мужчине пришло сообщение в мессенджере с номером «службы поддержки Госуслуг». Курянин позвонил туда, но наткнулся на очередного актера — «сотрудника Центробанка».

В ход пошли запугивания. Жертве сообщили, что по его счетам зафиксированы опасные мошеннические действия. Для спасения денег мужчину заставили установить на смартфон специальное приложение - программу удаленного доступа.

Действуя по указке мошенников, мужчина пошел к банкомату и через бесконтактную технологию перевел личные накопления на чужие «резервные счета».

«Курьер» для аферистов

Мошенники не остановились на краже личных денег. Они перешли к новой фазе обмана.Курянину заявили, что на его карту начнет поступать «государственная поддержка против мошенничества».На самом деле преступники использовали его счет как транзитный (трансферный) для отмывания денег других жертв.

Доверчивый горожанин послушно перенаправлял все приходящие суммы на указанные ему реквизиты.

Кредит через мотосалон

Финальной точкой стал классический шантаж: «на ваше имя пытаются оформить заем, нужно перекрыть его встречным кредитом». В обычном банке мужчине отказали, но он проявил неожиданную изобретательность ради выполнения требований «кураторов» и отправился в мотосалон.

Там курянин заключил предварительный договор купли-продажи транспорта, рассказали в полиции региона. С этим документом пришел в банк и оформил потребительский кредит на 460 тысяч рублей.

Все заемные средства мужчина немедленно отправил преступникам. Всего мужчина перевел аферистам 764 тысяч рублей. Сейчас по этому факту полиция Курска проводит расследование.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Аферисты брали кредиты, пользуясь симкой пенсионерки

66-летняя жительница Железногорска Курской области получила уведомление о наличии долга 45 тысяч рублей. Деньги у нее требовали вернуть за неуплату процентов и платежей по кредиту. Последний, как рассказали в УМВД региона, она никогда не брала.

Связавшись напрямую с банком, женщина узнала, что ее банковские счета заблокированы из-за долга по нескольким займам на сумму более 300 тысяч рублей.

Женщина сразу же пошла в полицию. Выяснилось, что преступники взяли на имя женщины кредиты, пользуясь сим-картой, к которой был привязан онлайн-банк. Этим номером курянка не пользовалась уже почти 15 лет, но забыла отвязать его от кредитного приложения.

- Этот не единичный случай. Привязанный номер телефона дает возможность преступникам распоряжаться чужими деньгами. Поэтому важно при смене симки всегда проверять, к каким приложениям привязан номер, - пояснили в полиции.

Также проверка кредитной истории через Госуслуги и официальные сервисы банков помогут вовремя обнаружить несанкционированные займы.

Избежать такой ситуации поможет самозапрет на кредиты. Его также можно оформить через портал Госуслуг, пояснили в полиции.