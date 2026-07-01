В июле по Курску дважды пройдет экотакси

В Курске на экотакси можно сдать ненужную одежду, старые пластиковые карты, зубные щетки, батарейки и многое другое Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Экотакси в Курске работает уже не первый год. Это сервис доставки чистого вторсырья из вашего дома напрямую переработчикам. Он решает главную проблему раздельного сбора: избавляет от необходимости копить коробки на балконе и тратить выходные на поездки в редкие пункты приема.

Вместо полигона — на завод

Каждый, кто пробовал внедрить раздельный сбор отходов (РСО), сталкивался с «кризисом третьего пакета». Сначала вы с энтузиазмом моете пластиковую бутылку, затем складываете стопку картона, а через две недели обнаруживаете, что половину балкона занимают мешки. Везти их на другой конец города в пункт приема некогда, а выкинуть в общий бак уже не позволяет совесть.

Именно для решения этой проблемы в Курске действует сервис, который меняет правила игры, — экотакси.

Что такое экотакси и как это работает?

Экотакси — это курьерская служба, но наоборот. Ненужные вещи здесь можно сдать на утилизирацию.

Собранные фракции увозят на склад сортировки или напрямую к переработчикам.

Главное отличие курского экотакси от обычного мусоровоза — это максимум фракций и чистота и гарантия переработки. Обычные синие баки во дворах принимают только базовый пластик, макулатуру, стекло и металл. Экотакси в Курске берет редкие виды отходов: блистеры от таблеток, старые зубные щетки, электронику и даже ветошь.

Курян призывают сдавать ненужные вещи на переработку, чтобы сократить количество мусора Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Все сырье отправляется на заводы чистым и сухим. Оно гарантированно не смешается с пищевыми отходами и не превратится в бесполезный грязный хлам.

От «мусора» к «вторсырью»

Создатели экотакси отмечают важную деталь: люди часто отказываются от сортировки из-за нежелания «копить дома мусор». Но мусор — это то, от чего отказались навсегда. То, что попадает в экотакси — это ценный ресурс.

Пластиковая бутылка вернется к вам в виде флисовой толстовки или полимерной тротуарной плитки. Алюминиевая банка превратится в деталь. Чтобы такое стало реальностью, изучите правила и списки принимаемого сырья. Уменьшайте объем - сминайте ПЭТ-бутылки, складывайте картонные коробки.

В июле экотакси снова пройдет по Курску дважды и заберет вторсырье у всех желающих. На каждой точке маршрута команда ЭкоКурска поможет разобраться, если что-то непонятно в правилах улитизации.

5 июля будет первый маршрут стандартного Экотакси

Его расписание:

10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

10.30 - 10.50 - пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у дет.площадки)

11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А)

11.35 - 11.55 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

12.00 - 12.20 - ул. Челюскинцев, 25

12.40 - 13.00 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

В городе уже сформировалось сообщество экоактивистов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

19 июля пройдет второй маршрут стандартного Экотакси

Его расписание:

10.00 - 10.20 - парковка кинотеатр "Родина" (ул.Менделеева, 31)

10.30 - 10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

11.00 - 11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

11.30 - 11.50 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

12.10 - 12.30 - пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)

12.40 - 13.00 - парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48)

Правила приема вторсырья

Стекло, макулатуру, тетрапак здесь не принимают. Их можно относить в пункты в Курске приема вторсырья «Экодом».

Можно также все это просто положить в синие контейнеры на их территории - они открыты круглосуточно

Остальные правила неизменны. Сухое чистое вторсырье нужно разложено по разным мешкам. Прозрачный (можно цветной, но главное прозрачный) нематовый бутылочный пластик ПЭТ, весь, на котором написано что-то из этого: 1, рет (рете, пэт), а на дне выступает шишечка;

белый матовый бутылочный пластик ПЭТ, весь, на котором написано что-то из этого: 1, рет (рете, пэт), а на дне выступает «шишечка»;

небутылочный ПЭТ - это контейнеры, блистеры и прочее с с маркировкой 1, рет (рете, пэт);

твердый бытовой пластик с маркировками:

2, hdpe ( pe-nd, пе, pe): бутылки из под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты.

4, ldpe: фляги, контейнеры,

твердый бытовой пластик с маркировкой 5 (pp) - бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки, тюбики и т.д.

алюминиевые банки и другие алюминиевые элементы

жестяные банки и другие изделия из металла без посторонних материалов, крышки с тонкой мембраной из-под консервов, например;

батарейки; крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ;

блистеры из-под лекарств, отслужившие банковские и дисконтные карты.

одежду, текстиль и ткани. Все стиранное и сухое, без вещей с наполнителем. Пуховики, одеяла, матрасы и подушки сдавать нельзя. Также экотакси не принимает кожаные вещи и из заменителя кожи, меховые, нижнее белье, аксессуары, сумки, обувь и мягкие игрушки. Сдать можно также пробковые пробки от бутылок, пластиковые скидочные карты и отслужившие зубные щетки.

Убедитесь, что тара - бутылочки, контейнеры - не в термоусадочной пленке. Ее нужно обязательно удалить!

- Идеально принести в том же самом пакете, из чего и состоит содержимое. Все вторсырье должно быть чистым и сухим, без этикеток, бумаги и скотча на пакетах, - поясняют эколонтеры.