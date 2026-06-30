Перестала волноваться в транспорте из-за забытой дома карты, «стоп-листа» и очередей на оплату

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утро, час пик. Зеленый «Волгабас» забит под завязку. Привычно прикладываю карту к валидатору на поручне — в ответ неприятный писк и уведомление: «Карта в стоп-листе». Знакомая история? Пассажиры сзади уже поджимают, наличных при себе нет, а ехать надо.

Раньше такая ситуация — повод понервничать. Не так давно в Курске заработал еще один способ оплаты проезда — с помощью сервиса «Транспорт» в Яндекс Go. В том самом приложении, через которое заказываю такси, еду, пользуюсь другими сервисами. Поначалу я думала, что это это просто «выручалочка», но по мере тестирования убедилась: можно пользоваться и на постоянке.

Я чаще открываю приложение, чем лезу за пластиком

Вот как я оплатила проезд в то неспокойное утро. Кошелек даже вытаскивать не пришлось. Прошла вглубь салона, нашла свободное место и достала смартфон. Зашла в приложении перешла в раздел «Транспорт».

На телефоне у меня был включен Bluetooth — это необходимо, чтобы смартфон считал специальную метку в салоне транспорта. Так телефон распознает конкретный автобус, в котором я еду. Зашла в приложение, выбрала мой автобус — номер «50». Потом добавила количество билетов: еду одна — поэтому один. Мне оставалось только нажать одну кнопку — «Оплатить».

Процесс занял от силы пять секунд. Деньги списались с той же банковской карты, что привязана к моему аккаунту. Билет сразу появился во вкладке «Мой билет». Если зайдет контролер — показываешь экран смартфона.

Новый способ оплаты выручил меня в стрессовой ситуации. Продолжила тестировать его дальше: по дороге домой с работы и на следующее утро. Все работало штатно: три клика в смартфоне и билет у меня. Поймала себя на мысли: сегодня мы чаще всегда держим в руке телефон (знаю, что вредная привычка!), а не кошелек или кардхолдер. «Пластик» достать, конечно, минутное дело. Но смартфон будто привычнее.

Так что если карта у вас попадет в стоп-лист, забудется дома, не будет наличных — теперь есть решение. Думаю, для кого-то оно в принципе станет основным способом оплаты (способ оплаты работает в любом транспорте). Буквально можно выйти из дома с одним телефоном.

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда оплата через смартфон выручает

По данным сервиса, 98% поездок куряне сейчас оплачивают безналом. Оплата картой через валидатор в Курске, пожалуй, все еще самый привычный, но иногда подводящий способ.

Классика — оплата наличными у водителя — постепенно уходит в прошлое. Это работает всегда, но когда есть при себе «живые» деньги. В час пик вообще неудобно: стоишь в очереди к кабине водителя, отвлекаешь его…

Рассказала знакомым об оплате проезда через смартфон в Курске. Есть у меня товарищ с личным авто, который иногда все же ездит на общественном транспорте. Транспортной карты у него нет, платил, обычно, «пластиком». И в досужих разговорах всегда ворчал, что попадает на час пик и не может нормально пробиться к валидатору для оплаты. Так что этот способ оплаты через приложение его обрадовал.

К подруге на лето приехали погостить родственники из Ярославля. Сейчас активно ходят по музеям и гуляют по городу группой в 5-6 человек. В их городе такой способ оплаты работает уже год. Так что туристы сразу освоили и стали использовать, чтобы не создавать толкучку при входе в автобус, а занимать места и ехать спокойно.

— Удобно, что за раз можно купить не один билет, а несколько: сразу на всех спутников, — добавила знакомая.

Думаю, новый способ оплаты точно займет свое место среди транспортных сценариев курян. Его появление — еще одно доказательство тренда на цифровизацию городов. За последние десятилетия жизнь круто поменялась, вслед за новыми привычками горожан появляются и сервисы, которые отвечают запросу на комфорт и скорость.