«Вы спонсируете террористов!»: под Курском на посту КТО задержали курьера с миллионами пенсионерки

Женщина сняла два миллиона наличными Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Эта история напоминает голливудский детектив с погоней, планом «Перехват», бдительными соседями и финальным задержанием на укрепленном блокпосту.

В Курской области развернулась драма, в которой 75-летняя женщина едва не лишилась всех своих сбережений, но благодаря счастливой случайности и реакции силовиков курьера мошенников удалось взять с поличным.

В деталях рассказываем, как разыгрывался этот криминальный спектакль.

«Секретный код» для визита в Пенсионный фонд

Все началось по классическому, но до сих пор безотказно работающему сценарию. На телефон пожилой курянки поступил звонок от вежливой девушки. Та представилась сотрудницей государственного ведомства и обрадовала новостью:

- Вам положен перерасчет пенсии!

Чтобы не стоять в очередях и быстро подать документы, пенсионерку попросили назвать «простой код из СМС» — якобы для электронной записи на прием. Женщина доверилась и продиктовала цифры. Телефон тут же отключился. На самом деле, продиктовав СМС, курянка собственноручно отдала мошенникам цифровой ключ от своего личного кабинета Госуслуг.

Спектакль «Службы безопасности» и угроза тюрьмы

Ловушка захлопнулась, и в игру вступил второй актер — «специалист службы безопасности». Его голос в трубке был строгим и тревожным. Он огорошил пенсионерку заявлением:

- Вам только что звонили преступники! Они получили доступ к вашим счетам и прямо сейчас переводят ваши деньги на счета запрещенных организаций. Вы под уголовной статьей за финансирование терроризма!

У пожилого человека перехватило дыхание от ужаса. Чтобы «доказать свою невиновность» и спасти деньги от конфискации, ей предложили срочно пройти процедуру «декларирования». Схема простая: снять все наличные в банке и передать их специальному «проверенному курьеру».

В банке сказала, что деньги нужны "на благотворительность"

Запуганная до полусмерти женщина бросилась в банк . Когда она потребовала выдать ей огромную сумму, операционист заподозрил неладное. Работник банка прямо спросил: «Вас никто не обманывает? Зачем вам столько наличных?» Но инструкции мошенников в голове жертвы оказались сильнее: пенсионерка уверенно отрезала, что снимает деньги «на благотворительность».

В итоге курянка совершила две ошибки. Она перевела 250 000 рублей на продиктованный по телефону «безопасный счет» и вынесла из банка около 2 000 000 рублей наличными и прямо у дома передала их в руки незнакомому парню-курьеру.

Спасительный совет соседки

Аппетиты преступников оказались безграничными. Поняв, что жертва полностью под их контролем, они начали требовать еще денег. Именно этот шаг их и погубил. Растерянная пенсионерка решила зайти к соседке, чтобы посоветоваться.

Соседка мгновенно оценила ситуацию трезвым взглядом:

- Это же чистой воды развод!.

И не теряя ни секунды, набрала 102.

С этого момента к ситуации подключилась полиция Курской области. Со слов пенсионерки оперативники составили фоторобот человека, забравшего деньги. Ориентировки полетели дежурным нарядам и патрулям.

Развязка наступила на стационарном посту полиции, развернутом в рамках действующего в регионе правового режима контртеррористической операции. Инспекторы остановили подозрительный автомобиль для проверки документов. Вглядевшись в лицо пассажира, полицейские поняли — это он. При обыске у парня нашли ту сумку, в которой лежали 2 миллиона рублей.

Кто оказался курьером?

Задержанным оказался гастролер из Московской области. Он приехал в Курскую область специально на «заработки» по наводке телефонных кураторов. Более того, он должен был ехать также по другому адресу к следующей жертве — еще одной курской пенсионерке. Благодаря перехвату, второе преступление удалось предотвратить, а чужие сбережения остались в сохранности.

Сейчас подмосковный «гастролер» сидит в изоляторе. Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит реальный тюремный срок, а полиция раскручивает цепочку, чтобы выйти на организаторов схемы.

Деньги должны вернуться законной владелице.

ЗНАЙ!

Ни полиция, ни ФСБ, ни банки никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» или отдавать их курьерам.

Слова «декларирование средств по телефону» — это 100% маркер того, что вас грабят.

Если вам угрожают уголовным делом в мессенджере, положите трубку и сами наберите дежурную часть.