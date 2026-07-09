В Курске поставят 12 новых светофоров и модернизируют 23

Новые светофоры в городе поставят этой осенью Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске заключен муниципальный контракт с ООО «Дорожный контроль» на установку 12 новых светофоров и модернизацию 23 существующих, сообщили в городской администрации. Работы пройдут в рамках реализации интеллектуальных транспортных систем для Курской городской агломерации.

По информации комитета ЖКХ администрации Курска, новые светофоры в городе поставят до 31 октября. Их разместят на следующих участках:

проспект Победы, д. 14, д. 22 (ост. «Знаменская роща»);

проспект Победы (ост. «Пр-т Победы» в сторону центра, в районе дома № 1А по пер. Рябиновый);

проспект Победы - ул. Тропинка;

проспект Победы (ост. «Картодром» в сторону пр-та Дериглазова и в сторону центра);

проспект Победы, д. 9 (в сторону пр-та Дериглазова и в сторону центра);

Новые светофоры поставят в основном в Центральном округе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

проспект А. Дериглазова – ул. Никитина;

улицы Дзержинского – Карла Либкнехта - Гайдара;

улицы Дзержинского – Ломоносова - Чумаковская;

улица Радищева, д. 66-А (здание ЗАГС);

улицы Красной Армии – Рассыльная (в районе д. 73 по ул. Красной Армии);

улицы Красной Армии - Гайдара;

улицы Красной Армии - Энгельса.

Кроме того, по условиям контракта, в городе реконструируют еще 23 светофора (включая замену контроллеров и/или светофорного оборудования). Это произойдет на следующих участках дорог:

ул. Карла Маркса, д. 77-Е (ТК СтройГигант);

пр-т А. Дериглазова – ул. Евгения Клевцова – ул. Карла Маркса (ТЦ «Усадьба»);

ул. Красной Армии - ул. Белинского;

ул. Красной Армии – ул. Кольцова;

ул. Красной Армии – ул. Бочарова;

ул. Красной Армии – ул. Овечкина;

ул. Красной Армии – ул. Чумаковская;

ул. Красной Армии – ул. Дружининская;

ул. Красной Армии – ул. Добролюбова;

ул. Красной Армии – ул. Александра Невского;

пр-т Дериглазова, д. 17 (ост. «Пр-т Дериглазова») в районе ТЦ «Европа»;

пр-т Дериглазова, д. 31 (ост. «2-й микрорайон»);

пр-т Дериглазова, д. 45 (ост. «Бульвар»);

пр-т Дериглазова, д. 24 (ост. «4-й микрорайон»);

пр-т Дериглазова, д. 69 (ост. «Посёлок Северный»);

пр-т Дериглазова, д. 73;

ул. Сумская – пр-т Клыкова, пр-т Клыкова, д. 100;

пр-т Клыкова – ул. Крымская;

пр-т Клыкова, д. 62, д. 30, д. 2;

пр-т Клыкова - Майский бульвар (ул. Бойцов 9-й дивизии, зд. 190, ост. «Аллея подводников»);

ул. Энгельса (ост. «Соловьиная роща»).

С помощью модернизации в мэрии рассчитывают также собирать данные об интенсивности движения в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас на всех объектах завершаются монтажные, а также пуско-наладочные работы. В зависимости от типа дорожного участка - перекресток или пешеходный переход - светофоры будут оснащены различным оборудованием.

Городские власти надеются, что это позволит эффективно разделять транспортные и пешеходные потоки и при необходимости собирать данные об интенсивности движения в городе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Курске по двум адресам из-за ремонта перекрыли дороги

В Курске временно ограничили движение транспорта на участке дороги от улицы Заводской до улицы Энгельса. Предварительно проезд здесь закрыт до 01:00 10 июля. Как ранее сообщала КП, МУП «Курскводоканал» проводит здесь аварийно-восстановительные работы по замене участка канализационного коллектора на улице Ольшанского.

До 25 сентября на участке на улице Школьной в районе дома № 5к10 до дома № 3 и от дома № 3 до дома № 1А движение транспорта ограничено из-за ремонтных работ.