«Прощай, экстремальный зной!»: на Курскую область надвигается мощный штормовой фронт с градом и резким похолоданием

Столбик термометра в регионе резко упадет сразу на десять градусов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Изнуряющая 35-градусная жара, царившая в Совьином крае всю рабочую неделю, официально капитулирует. Специалисты ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» объявили экстренное предупреждение на выходные, 4 и 5 июля 2026 года. Регион окажется в эпицентре столкновения раскаленного субтропического воздуха и холодного атмосферного фронта. Жителям Курска и области придется экстренно прятать купальники и доставать зонты.

Суббота, 4 июля: Грозовой шторм и падение температуры на 10 градусов

Первый выходной день принесет долгожданную прохладу, но цена за нее будет высокой. Синоптики прогнозируют резкую смену погодного сценария.

Курян ждут осадки и град. Облачность будет переменной. По всей области зарядят кратковременные дожди, которые местами перейдут в мощные ливни с грозами.

В отдельных районах Курской области высока вероятность выпадения града. Синоптики предупреждают, что основной удар стихии и ледяных осадков примут на себя западные, центральные и южные районы региона — в зоне повышенного риска Курчатовский, Рыльский, Суджанский, Беловский, Медвенский и Курский район.

В регионе будет гулять ветер-ураган: Северо-западный ветер усилится до 8–13 м/с, а во время грозовых разрядов его шквалистые порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют дожди и град Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Температурные качели ждут курян уже в ближайшие часы. Ночью в регионе еще удержится тепло в пределах +17…+20 °С. Однако днем столбики термометров рухнут до скромных +20…+25 °С.

В областном центре субботний день окажется дождливым. Днем прогремит гроза, а воздух прогреется максимум до +21…+23 °С. [1, 2, 3]

Что будет с пляжами Сейма?

Резкая смена погоды поставит точку на комфортном купальном сезоне в эти выходные. Из-за затяжных дождей, отсутствия солнца и сильного холодного ветра температура воды в реке Сейм начнет стремительно падать.

Если в пик жары вода прогрелась до комфортных +23…+24 °C, то уже к концу воскресенья она остынет до +18…+19 °C. Спасатели МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от водных процедур: из-за контраста температур воздуха и воды резко возрастает риск судорог. Кроме того, дождевые потоки неизбежно смоют с берегов грязь, что временно ухудшит качество речной воды.

Воскресенье, 5 июля: Холодное дыхание севера

В воскресенье штормовой фронт улетит дальше на восток, но Курская область останется в зоне пониженного давления и прохладных воздушных масс.

На выходных жара резко отступит Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Атмосфера начнет постепенно успокаиваться, но солнце будет редко проглядывать из-за туч. Местами все еще могут брызнуть небольшие кратковременные дожди.

Ночь на воскресенье станет по-настоящему бодрящей — столбики термометров опустятся до +11…+14 °С. Днем рассчитывать на жару не стоит: при северо-западном ветре температура воздуха по области составит всего +20…+23 °С, а в самом Курске термометры могут застыть на отметке в районе +20 °C.

Несмотря на капризы неба, геомагнитный фон в эти выходные обещает быть абсолютно спокойным, поэтому метеозависимые куряне могут не опасаться головных болей.

ЗНАЙ!

Спасатели МЧС убедительно просят жителей Курска в субботу во время грозы не прятаться под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также парковать автомобили в безопасных местах.