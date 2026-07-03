Плюс 30 на термометре: как выжить в раскаленном Курске?

Столбики термометров в Курской области уже почти неделю штурмуют отметку +30 градусов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курское лето испытывает горожан на прочность аномальной жарой. В такие дни Боевка и городские пляжи переполнены, а вентиляторы в магазинах разбирают за считанные часы. Однако главным оружием против зноя остается правильный питьевой режим.

Медики предупреждают: если пить мало, можно быстро заработать камни в почках, опасные инфекции и резкие скачки давления, которые перегружают сердце. Рассказываем, как правильно спасаться от жары на улицах Курска и не довести себя до больничной койки.

Забудьте про пиво, энергетики и колу

В жаркий день ледяная газировка или холодное пиво кажутся спасением, но на деле они только приближают тепловой удар. Сладкие напитки из-за обилия сахара ускоряют обезвоживание.

Алкоголь и энергетики создают колоссальную нагрузку на сосуды, которые в жару и так работают на пределе.

Что пить, чтобы не «закипеть»?

- Идеальный выбор — обычная чистая вода. Но если она надоела, отлично утолят жажду: минералка и зеленый чай (лучше всего восстанавливают солевой баланс), ягодные морсы и несладкие отвары из сухофруктов, натуральные соки, разведенные с водой, или освежающий фреш из сельдерея или лимонная вода: выжмите сок лимона в чистую воду в пропорции 1:10, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора региона.

Главный секрет: напитки должны быть комнатной температуры. Ледяная вода из холодильника вызывает спазм сосудов и может привести к ангине, к тому же она хуже усваивается организмом.

Теряем соли с потом: как восстановить баланс

Когда мы потеем, организм теряет не просто воду, а важные микроэлементы. Чтобы не чувствовать себя «выжатым лимоном», врачи рекомендуют пить слегка солоноватую воду или щелочную минералку. Также отлично подойдут кисломолочные продукты (кефир, айран), витаминизированные напитки и легкие белковые коктейли.

Город в середине дня при такой температуре превращается в раскаленные каменные джунгли Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Золотое правило: одна чашка каждые 20 минут

Если на улице Курска столбик термометра дополз до отметки +30 °C, а вы не сидите под кондиционером, у вас включается режим повышенного расхода влаги.

При минимальной физической активности нужно выпивать не менее 0,5 литра воды в час.

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Проще говоря, пейте по одной чашке или несколько хороших глотков из бутылки каждые 20 минут.

Важно: не ждите, пока у вас пересохнет во рту. Чувство жажды — это уже запоздалый сигнал SOS вашего тела, означающий, что обезвоживание началось. Носите бутылочку воды с собой в сумке по дороге на работу или во время прогулок по городу и пейте ее регулярно в течение всего дня.

КАК ПОГОДКА?

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По прогнозам специалистов ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», в эти дни столбики термометров в регионе штурмуют опасные отметки в +30…+35 °C. Но расслабляться не стоит: зной может сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 15–20 м/с, локальными грозами и даже градом. Впрочем, пекло задержится ненадолго — синоптики обещают резкую смену погоды и падение температуры до комфортных +23…+25 °C уже к субботе из-за северных воздушных потоков