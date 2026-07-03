«Возвращают в среднем по 27 000 рублей»: курские семьи атакуют Госуслуги ради новой налоговой выплаты

Материнство в России становится все более экономически привлекательным Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области набирает обороты новая мера государственной поддержки для семей с детьми. Всего за один месяц работы программы заявления в региональное Отделение Социального фонда России (СФР) подали уже более 14 тысяч курян. Жители региона быстро оценили удобство цифровых сервисов: абсолютное большинство родителей — 96% — оформили заявки онлайн через портал Госуслуг, не выходя из дома.

Речь идет о новой ежегодной семейной выплате, которая представляет собой частичный возврат уплаченного подоходного налога (НДФЛ). По предварительным расчетам ведомства, в среднем размер такой выплаты в Курской области составляет 27 000 рублей. Если ее получают оба родителя, то сумма удваивается.

Как устроен механизм: считаем свои деньги

Эта выплата — не фиксированное пособие, а индивидуальный налоговый кешбэк. Сумма, которую семья получит на руки, напрямую зависит от легальных доходов родителей и объема удержанного с них НДФЛ за прошлый год.

Логика расчета выглядит следующим образом:

вы официально работаете и платите налог по стандартной ставке 13% (или выше, если доход большой);

государство пересчитывает этот налог для вашей семьи по льготной ставке — всего 6%;

образовавшуюся разницу в 7% вам возвращают «живыми» деньгами на банковский счет.

Важная деталь, увеличивающая размер выплаты: сумма возврата не уменьшается на сумму других налоговых вычетов, которые вы могли получать ранее (например, за покупку квартиры, платное лечение, лекарства или обучение детей). Государство учтет полную сумму уплаченного налога, что позволит курским семьям получить максимально возможные выплаты.

Кто имеет право на выплату

Подать заявление на выплату могут работающие граждане, которые соответствуют ряду обязательных условий:

Количество детей: в семье должно быть двое или более детей. Оформить поддержку могут не только биологические родители, но и усыновители, опекуны, а также попечители.

Возраст детей: дети должны быть несовершеннолетними (до 18 лет). Однако планка сдвигается до 23 лет, если ребенок является студентом и обучается на дневном отделении (очная форма).

Уровень доходов: среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать полтора региональных прожиточных минимумов. В Курской области этот порог сейчас жестко зафиксирован на отметке 23 142 рубля на человека. При расчете СФР может применять комплексную оценку доходов и проверять имущественную обеспеченность семьи.

Новые меры господдержки семей с детьми в России делают материнство все более выгодным.

"Профессиональных мам" становится все больше

35-летняя курянка, экономист по образованию Елена Скакунова, рассказала КП свою историю. По факту женщина предпочла нелюбимой работе «карьеру» мамы в декретном отпуске.

- Я поняла, что быть «профессиональной» мамой мне больше по душе, нежели ходить каждый день на работу и испытывать постоянный дефицит времени на семейную жизнь. Поэтому решила родить второго ребенка. Сейчас меня содержат муж, наши родители, плюс я получаю выплаты от государства и алименты от первого супруга. Этого волне достаточно. По факту старший ребенок живет сейчас с бабушкой и дедушкой, младшим занимается мы с мужем. Мы также подали заявление на новую налоговую выплату, - рассказала Елена. - Как только декрет на второго ребенка закончится, подумаю о третьем. Супруг, правда, пока против. Но на работе меня с двумя детьми и постоянными больничными точно не особо уже ждут, а уволить, пока в декрете, не могут. Не исключено, что использую технологию ЭКО — многие мои знакомые мамочки так и поступили.

При реальной зарплате в 50 тысяч рублей в Курской области примерно тот же уровень жизни сейчас можно обеспечить просто занимаясь своими детьми, а не разрываясь между домом и работой, считает женщина, особенно, если есть сложности с трудоустройством.

- Многие вообще отказываются сейчас брать на работу женщин моего возраста из-за постоянных декретов. Как экономист я понимаю, что для работодателя это головная боль. Только среди моих знакомых мамочек по детской площадке по крайней мере еще трое собираются продлевать декрет, так как планируют еще одного ребенка. Поэтому "профессиональных мам" становится все больше, - поясняет Елена.

Развод и алименты: важные нюансы

Современные правила выплаты максимально гибкие, но содержат принципиальные ограничения.

Получить могут оба: оформить возврат налога могут сразу оба работающих родителя, если каждый из них официально трудоустроен и платит НДФЛ.

Развод — не помеха: если родители находятся в официальном разводе, это само по себе не является поводом для автоматического отказа.

Табу на долги: ключевое и бескомпромиссное условие для разведенных родителей — полное отсутствие задолженности по алиментам. Если у родителя есть хоть копейка долга перед собственными детьми, в выплате от Соцфонда ему будет гарантированно отказано.

Дедлайн близко: сколько времени осталось у курян?

Прием заявлений на ежегодную семейную выплату стартовал 1 июня. У родителей есть ровно четыре месяца, чтобы успеть заявить о своем праве. Сбор документов и заявок закроется 1 октября этого года.

Куда обращаться, если возникли вопросы?

Если вы сомневаетесь, проходите ли по критериям доходов, или столкнулись со сложностями при заполнении формы на Госуслугах, проконсультироваться можно напрямую у профильных специалистов:

единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок по всей России бесплатный).

Режим работы горячей линии курского СФР: в будние дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В июле некоторые выплаты куряне получат раньше срока

В июле куряне раньше срока получат выплаты из материнского капитала и пенсии за 12 число. Перенос произошел из-за того, что прежние даты выплат — 5 и 12 июля — это выходные дни. Остальные выплаты будут перечислены Отделением Соцфонда по Курской области в обычные даты.

3 июля пройдут следующие выплаты за июнь: единое пособие на детей от рождения до 17 лет, а также беременным женщинам; пособия по беременности и родам; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет; другие ежемесячные пособия по мерам соцподдержки (в т.ч. ЧАЭС); ежемесячная выплата из средств маткапитала.

8 июля куряне получат пособие работающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет за июнь.

10 (за 10 и 12 число), 20 и 23 июня пройдет зачисление пенсий через кредитные учреждения.

Куряне, которые получают пособия и пенсии через отделения почты, выплаты получат по ранее утвержденному графику. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.

Пенсии жителям, вынужденно покинувшим приграничье Курской области, будут зачислены в банки 10 июля, а через почту, начиная с 3 июля.