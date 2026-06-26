Курян на День молодежи будут развлекать LYRIQ, диджей Glossy и Куряныч

Одна из площадок гуляний по традиции будет на Полугоре Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня 2026 года, Курск превратится в эпицентр драйва, творчества и масштабных открытий — город готовится отметить День молодежи. Федеральная концепция праздника этого года звучит как «Мечта. Гордость. Единство». Событие пройдет в рамках национального проекта «Молодежь и дети», объединив тысячи активных, амбициозных и креативных курян на нескольких ключевых городских пространствах.

Фестиваль «Энергия молодежи» в СКК

Спортивно-концертный комплекс (СКК) на улице Энгельса станет центральной точкой притяжения. Именно здесь развернется самый масштабный блок программы, сочетающий в себе музыку, спорт и саморазвитие.

Кульминацией вечера станет грандиозный концерт, главным гостем которого заявлен популярный исполнитель LYRIQ (12+). Вместе с ним на сцену выйдут лучшие молодежные и творческие коллективы Курской области.

LYRIQ — мультижанровый артист, а также платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов для исполнителей России и СНГ, среди которых МОТ, Клава Кока, группа «Три дня дождя». С 2021 года он успешно гастролирует. Среди его самых известных сольных работ — треки «Однажды», а также «Почему?» и «Дискотека на двоих», «Обними».

Для тех, кто стремится к новым знаниям, будут работать интерактивные образовательные площадки. Гости смогут пообщаться с ведущими экспертами, узнать о грантах, карьерных возможностях и проектах для самореализации.

Вокруг комплекса развернутся зоны для любителей активного образа жизни, пройдут зрелищные показательные выступления и соревнования.

День молодежи в парке КЗТЗ

Если масштабным стадионным концертам вы предпочитаете уютную атмосферу городского парка, то вам точно стоит заглянуть в парк КЗТЗ. Праздничная программа начнётся здесь в 15:00.

Гости парка первыми увидят нового колоритного персонажа — Куряныча, хранителя курской земли, ее многовековой истории и традиций.

В парке КЗТЗ гостей будет встречать Куряныч Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Для детей и подростков организаторы подготовили анимационные крио-шоу, гигантские мыльные пузыри и веселую дискотеку. Все желающие смогут испытать свою ловкость в огромной «Дженге» и других настольных головоломках.

В парке откроется большая выставка-продажа от курских мастеров. Здесь можно будет приобрести уникальные изделия ручной работы и предметы декоративно-прикладного искусства. А атмосферу праздника поддержат выступления коллективов из Железногорского и Фатежского районов.

Ярким завершением дня в парке станет современный сет от диджея Glossy.

Марафон на Полугоре

Ещё одной важной локацией праздника станет курская Полугора. Здесь развернется молодежный марафон «Курск — город молодежи» (0+).

На Полугоре пройдет марафон «Курск — город молодежи» Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Это пространство будет полностью отдано под уличную культуру, креативные индустрии, интерактивные фотозоны и зоны свободного общения, где молодые люди смогут заявить о своих талантах и найти единомышленников.

Лайфхаки для гостей праздника

Зарегистрируйтесь заранее. На некоторые мероприятия может быть открыта регистрация. Чтобы гарантированно попасть на ключевые события, не откладывайте регистрацию на последний момент.

Помните о безопасности. На входах к главным площадкам будет организован досмотровый контроль. Оставьте дома крупногабаритные сумки, напитки в стеклянной таре и пиротехнику.

Планируйте маршрут. В связи с массовыми гуляниями возможны локальные изменения в движении общественного транспорта и ограничения парковки в центре города. В приоритете — пешие прогулки!