Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Новые люди» в Курской области

- Экскурсию мы начали с места, откуда началась тысячелетняя история нашего Курска, - с древней крепости. Остановились у Знаменского собора, который сегодня закрыт на реставрацию. В советские годы в этих стенах работал кинотеатр «Октябрь», в котором прошла юность наших пенсионеров. Некоторые поделились, что до сих пор помнят вкус мороженого, продававшегося в буфете. Экскурсовод рассказала, какое удивительное преображение ждёт это знаковое место в ближайшие годы. Эта прогулка позволила каждому из нас взглянуть на привычное по-новому, - поделился помощник депутата Госдумы РФ, член регионального отделения партии «Новые люди» Дмитрий Рыжков.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Новые люди» в Курской области

- Спасибо ребятам, это и познавательно, и общение между людьми, и прогулка на свежем воздухе. Я на экскурсию пришла вместе с внучкой Ксюшей. Она приехала на лето из Москвы. Очень рада, что знакомство с Курском у неё произошло именно так, - рассказала участник проекта «Жить по-новому» в Курской области Елена Скрипкина.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Новые люди» в Курской области

Федеральный проект «Жить по-новому» - это инициатива партии «Новые люди», направленная на создание интересного досуга и новых возможностей для людей старшего поколения. В регионе проект существует с февраля 2026 года, за это время он объединил более тысячи активных пенсионеров по Курской области.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Новые люди» в Курской области

- Экскурсии по городу - это новое, туристическое направление нашего проекта, и мы уже увидели колоссальный отклик, - рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Курской области Максим Сысоев. - Все мы хотим жить интересно. Для наших бабушек и дедушек мы организуем не только прогулки по Курску, но и современные мастер-классы по кибербезопасности и изучению искусственного интеллекта. Каждую неделю более 50 активных пенсионеров собираются на занятиях по танцам и йоге, доказывая, что возраст - не помеха для активной и насыщенной жизни.