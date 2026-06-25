ООО «АгроГард –Курск»: об итогах посевной и подготовке к уборочной

Фото: Валентина ЗАЯРНАЯ

Поля не только привлекают наше внимание, радуют глаз, но и наглядно демонстрируют результат труда людей. Работа в поле - тяжелый, но и благородный труд. После завершения одного агросезона начинается новый.

Достойно трудятся сельхозпредприятия Медвенского района Курской области, внося свою лепту в развитие АПК региона. Высоких производственных показателей добивается коллектив ООО «АгроГард-Курск». А по-другому работать здесь не привыкли. Предприятие серьезное, является филиалом одного из крупнейших российских сельскохозяйственных холдингов - АО «АгроГард».

Устойчивую положительную динамику всем направлениям производства агрохолдинга обеспечивает прочная основа сельскохозяйственного бизнеса, заложенная со времен его основания в 2003 году. И сегодня благодаря политике руководства АО «АгроГард», под четким руководством генерального директора Павла Павловича Царева предприятия компании продолжают динамично развиваться, внося весомый вклад в реализацию государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности страны. Их успешное развитие в значительной мере связано с постоянным укреплением и повышением эффективности отрасли растениеводства.

Люди- главная ценность и двигатель динамичного развития компании. Фото: Валентина ЗАЯРНАЯ

От первого зернышка к урожаю

Горячая пора у тружеников полей начинается с весенней посевной. От того, как пройдут обработка почвы, подготовка семян, сев яровых культур, будет зависеть и будущий урожай. К посевной кампании 2026 года ООО «АгроГард-Курск» подошел в полной готовности, так как по уже сложившейся традиции все необходимое, а именно семенной материал, минеральные удобрения, было приобретено заранее и завезено на склады предприятия. Подготовлена сельхозтехника. Но погодные условия в этом году заставили курских аграриев замедлить темпы посевных работ.

- У нас посевная сместилась практически на месяц. Из-за холодной погоды, осадков вышли в поле на сев яровых культур только в мае. Такого на предприятии не помнят уже давно, - поделился Эдуард Петрович Сысоев, главный агроном предприятия. - Даже такая операция, как боронование почвы (закрытие влаги), не позволяла в полной мере выполнять работы. Поэтому перед коллективом стояла нелегкая задача - за месяц подготовить площади под весенний сев (внесение удобрений, дискование, культивация) и провести его.

Во время посевной старались использовать каждый погожий день, каждая минута была на счету. Гул моторов не стихал на полях.

- Хочу поблагодарить весь наш коллектив, - сказал Максим Викторович Сахаров, директор Курского филиала АО «АгроГард». - Благодаря его трудолюбию, профессионализму, ответственности и слаженной работе, используя новые технологии, высокопроизводительную современную технику, мы со всеми поставленными задачами справились. Все работы выполнялись с соблюдением техники безопасности.

Общая площадь весеннего сева составила около трех тысяч гектаров, из них ярового ячменя - 1189 га; подсолнечника - 464 га; кукурузы на зерно - 510 га; сои - 559 га.

Погода испытывает на прочность, но выносливости земледельцам ООО «АгроГард-Курск» не занимать. После завершения посевной здесь занимаются уходными работами за посевами, подготовкой токового хозяйства (складов, производственных баз) к приближающейся уборочной кампании. На новый сезон закуплены и получены средства индивидуальной защиты, спецодежда. Ведется работа по проверке и своевременному обеспечению всеми необходимыми запасными частями зерноуборочной техники и грузового транспорта.

Повышению производительности труда способствует современная высокопроизводительная сельхозтехника. Фото: Валентина ЗАЯРНАЯ

Фото: Валентина ЗАЯРНАЯ

В рамках реализации Инвестиционной программы АО «АгроГард» на 2026 год Курским филиалом приобретены Камаз с прицепом, широкозахватная сцеп-борона, новый телескопический погрузчик, а также запланировано асфальтирование подъездных путей на производственной базе.

Предприятие активно участвует и в социальной жизни района. Не оставляет без внимания и поддержки труженицу тыла Розу Спиридоновну Зиборову и вдову участника ВОВ Надежду Васильевну Гайдукову. Оказывает финансовую помощь и в восстановлении храма Св. Косьмы и Дамиана в с. Любач.

Помогая храму, предприятие помогает сохранению нашей истории, культуры и веры. Фото: Валентина ЗАЯРНАЯ

Коллектив предприятия продолжает эффективно работать и настроен на оптимистичные прогнозы результатов уборочной. Пожелаем коллективу ООО «АгроГард-Курск» успеха и хороших урожаев!

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